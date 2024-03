Kouč Modrý o síle Komety, kráse play off, angličtině v šatně i setrvání v Brně

I kdyby ambiciózní Brno vypadlo hned mezi osmičkou, Jaroslav Modrý má na své pozici zůstat i v příští sezoně. Mužstvo za pár měsíců vytáhl ze dna tabulky až na čtvrté místo po základní části. Klidná síla, která z něj vyzařuje, funguje. „Komunikujeme, ale ještě není nic podepsané. Mám tu rozdělanou práci a chtěl bych v ní pokračovat,“ přiznává kouč. Sám o sobě tvrdí, že byl typickým hráčem pro play off. Ohromně se na něj těší i v roli trenéra.

Zažil jste play off v NHL. Jaké je?

„Tam ze dvaatřiceti týmů postoupí do play off jenom šestnáct. Už to, že se do něj dostanete, je úspěch. Vezměte si, že by ho nehrála půlka extraligy. Play off je něco krásného.“

V jakém smyslu?

„Celý tým ožije. Po dlouhé cestě dvaaosmdesáti zápasů do sebe vlijete novou energii. Během play off si vlastně děláte svou vizitku, jméno. Polovina soutěže se dívá jenom na vás. Nejtěžší je projít prvním kolem. Hokej je v té fázi za odměnu. I já jako trenér se na to strašně těším. Pracuju v klubu, kde je fajn prostředí a má ty nejvyšší ambice.“

Vy jste toho za mořem v bojích o Stanley Cup zase tolik neodehrál. „Pouze“ osmadvacet duelů. Měl jste smůlu na týmy, co?

„Abyste do play off postoupili a pak jím projížděli, musí být člověk ve správný čas na správném místě. V New Jersey jsem byl hráčem navíc, nehrál jsem. Neměl jsem šanci do toho zasáhnout. S Los Angeles jsme se dostali do finále konference, stejně jako pak s Philadelphií, kam jsem byl vyměněný. Máte vynikající hokejisty, kteří se do play off ani nedostanou.“

Jak se liší samotný systém hry oproti dlouhodobé části?