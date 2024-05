Tvrďák Gudas se nabudil hitem: Bavilo mě to. Dorazil za ním i táta

Reprezentace v Brně vstoupila do Českých her zápasem proti Finsku • Pavel Mazáč / Sport

Pánové a dámy, jsem zase tady! Radko Gudas (33) se hned při prvním střídání předvedl tvrdým hitem na soupeře, tím se po návratu do národního týmu hezky nabudil. Pět let v reprezentaci nebyl, některé hráče neznal. Porážku s Finskem (1:4) ve vstupním duelu Českých hokejových her nebral vůbec negativně. „Jenom nám to nesedlo střelecky,“ tvrdil zadák Anaheimu Ducks.

Na světovém šampionátu hrál Radko Gudas naposledy v roce 2019. Letos měl zase šanci přijet, sezona v NHL mu skončila brzy. Neváhal, už proto, že turnaj hostí Česko. Národní tým se zatím chystá na Moravě, do Brna dorazili na duel s Finskem obráncovi příbuzní v čele s tátou Leem, bývalým bekem Komety. Po utkání si povídali. „Proto jsem přišel pozdě,“ omlouval zpoždění z příchodu na rozhovor.

Finové vytáhli svůj klasický důsledný hokej, co?

„Určitě. Ale i tak jsme měli kvalitní šance. Chyběla nám koncovka, musíme ji do příštího týdne vypilovat. Kdybychom dali první gól my, bylo by to o něčem jiném. Naše hra se mi docela líbila, až na to skórování. Bojovali jsme až do konce. Z toho zápasu si vezmu spoustu pozitivních věcí. Bylo vidět, že tempo zvládáme. Ještě se musíme sehrát v defenzivní zóně. Atmosféra byla super, vůbec jsme se neslyšeli.“ (úsměv)

Naskočil jste po pauze, jak jste se cítil?

„Nehrál jsem jenom dva týdny. Bavilo mě to. Vždycky je čest hrát za reprezentaci. Myslím, že hned po třiceti vteřinách to bylo dobrý.“

Narážíte na váš hit u střídačky?

„Přesně tak. Něco takového to potřebuje.“ (úsměv)

V kádru je vás pořád hodně. Je složité se porovnat na tréninku?

„Není. Tréninky jsou trošku svižnější, led se rychleji ničí, takže pohoda na hokejce úplně není. Ale všichni to mají stejné. Je výhoda, že se může spousta hráčů ukázat. Čím větší konkurence, tím lépe pro nároďák.“

Znal jste všechny kluky?

„Hodně jsem jich neznal. Některé nové objevuju. Probíhá poznávačka, baví mě to. Kluci jsou mladí, šikovní. Líbí se mi. Dobře pro český hokej. S Kempným jsme se sehráli rychle. Známe se z mládežnického nároďáku i z Washingtonu. Víme, co od sebe můžeme očekávat. Vyhovuje nám to spolu.“

Budete si muset zvyknout na širší kluziště?

„Metr navíc je znát. Je to o zvyku a úhlech. Čím víc zápasů se odehraje, tím to bude jednodušší. Člověk má víc času na puku, může si odstoupit, mít lepší rozehrávku. Stoprocentně se budeme zlepšovat. Byl bych rád, kdybychom měli nejlepší formu až na konci šampionátu.“

Cítíte se trošku jinak, když se blíží mistrovství na domácí půdě?

„To ano, ale je důležité je z toho nezbláznit, když to řeknu slušně. Doma to bude každopádně víc vyšpičkované.“

Bral byste místo v přesilovce? Proti Finsku dostávali šanci jiní beci…

„Přesilovku už jsem neviděl pár let…Máme tu šikovné kluky, kteří přesilovku hrají celou sezonu a je to jejich silná stránka. Nevím, proč bych se tam měl někomu cpát. Když mě tam trenér dá, tak samozřejmě půjdu. Mám tvrdou střelu, pomoct bych mohl. Ale už nějaký pátek přesilovku nehraji. Síla našeho týmu bude v tom, že každý hráč ví, jaká je jeho pozice.“

Tabulka EHT:

1. Švédsko 10 8 0 0 2 34:23 24 2. Finsko 10 5 1 0 4 30:25 17 3. Česko 10 5 1 0 4 30:28 17 4. Švýcarsko 10 0 0 2 8 18:36 2