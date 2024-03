Mela, jaká se nevidí! Mrázek šel po Gudasovi, bít se chtěl i gólman soupeře

Do potyčky za brankou Chicaga se vložil i Petr Mrázek. Stačilo málo, aby se do sebe pustil s krajanem Radko Gudasem. Namísto toho se ale přihnal gólman Ducks John Gibson • koláž iSport.cz

Na pořádnou melu ve Windy City se jen tak nezapomene. Byť už jsou hokejisté Chicaga bez šance na postup do play off NHL, posledním představením proti Anaheimu pořádně rozproudili nejen své fanoušky. Víc než vysokou výhrou 7:2 ale upoutali pozornost hromadnou šarvátkou v 50. minutě, do které se vložil také český brankář Petr Mrázek a na straně Ducks bourák Radko Gudas. Stačilo málo, aby se krajané pustili do sebe. Víc se ovšem chtěl bít s gólmanem Blackhawks jeho protějšek John Gibson, který vyrazil přes celé hřiště. Bitce maskovaných mužů zabránil pouze sudí.