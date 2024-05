Tajemství obleků s kapucí pro české hokejisty: Hele, už máme první zlato!

Ani nevyjeli na led, ale už se hokejovému národu pochlubili nejcennějším kovem! Čeští reprezentanti na domácím mistrovství světa budou nosit stejnokroj se zlatými motivy.

Národní tým vsadil na osvědčenou spolupráci se společností Respect Fashion, kterou ušil už před pěti lety generální manažer Petr Nedvěd (52). Opět nafasovali padnoucí obleky na míru z nejluxusnějších a jedinečných materiálů italského výrobce Ermenegildo Zegna za desítky tisíc »kaček«.

Výstřelek

Turnaj co turnaj i díky vyhlášenému fintilovi »Méďovi«, který se do funkce vrátil po roční pauze, tedy hokejisté přicházejí s něčím netradičním. Pro sváteční příležitost, jakou MS na domácí půdě bezpochyby je, zvolili Češi kapuci a zlaté prvky. „Ano, je to trochu výstřelek. Ale kluci říkají, že i to je součást aktuálního trendu. Všichni jsou maximálně spokojení, protože další, co hraje roli, je jejich pohodlí,“ prozradil Blesku reprezentační mluvčí týmu Ondřej Kalát.

Tajemství švadlen

Jenže právě pokrývka hlavy u modrého saka zablikala na radaru módních policistů z řad fanoušků a fanynek. „Vypadá to, jako by se chystali spíš na Famfrpál,“ připomněla jedna z nich hru z Harryho Pottera, při níž se nosil »dres« s kapucí. Ale ta barva, ta by tak slušela Červenkovi a spol. při finálovém ceremoniálu! Byla snad vybrána záměrně jako předzvěst zlaté medaile za první místo? „To je tajemství švadlen,“ usmál se Kalát.