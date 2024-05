Skandál během zápasu tenisty Kordy: Uráželi jeho přítelkyni Nedvědovou!

Pro mnoho zamilovaných párů je Řím ideální destinací, kde strávit společné chvíle. V případě tenisty Sebastiana Kordy (23) a jeho nádherné přítelkyně Ivanky Nedvěd, dcery legendárního fotbalisty Pavla Nedvěda (51), to ale během tenisového klání neplatilo. Americký hráč se totiž musel potýkat s neukázněnými fanoušky, kteří dokonce uráželi jeho nejbližší.

Bouřlivá atmosféra. Přesně tou je pověstný areál Foro Italico v Římě, kde v pátek 10. května nastoupil Sebastian Korda. Americký tenista se střetl s domácím Flaviem Cobollim (22), kterého domácí příznivci hnali vpřed. Právě s těmi se ale syn české legendy Petra Kordy (56) dostal do křížku.

Poté, co Sebastian využil mečbol a rozhodl zápas, se otočil směrem ke skupině nejhlučnějších italských fanoušků a počastoval je několika provokativními gesty. Konkrétně jim zamával a poslal polibek. To domácí příznivce pochopitelně vytočilo. U toho ale 27. hráč žebříčku ATP nezůstal. Následně se totiž podíval do kamery a dal najevo podporu fotbalovému Juventusu, který je pro AS Řím trnem v oku už odnepaměti.

Kordovou láskou je navíc Ivanka Nedvěd, dcera legendy Juventusu Pavla Nedvěda, kterou měli diváci podle Sebastiana opakovaně urážet. „Dvě a půl hodiny nevhodně mluvili o mé přítelkyni, rodině i týmu,“ řekl Korda po zápase podle britského plátku Daily Express. „Děkuji vám za extra motivaci. Pořád vás mám ale všechny rád,“ dodal.

Pokračování člena slavné sportovní rodiny v turnaji ale nemělo dlouhého trvání. V neděli 12. května Korda prohrál proti Tayloru Fritzovi (26) ve dvou setech.