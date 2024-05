Sparta může urvat titul v Mladé Boleslavi: Kuchta proti tchánovi

Tenhle scénář by nedal do kupy ani autor srdcervoucí telenovely. Sparta si jede do Mladé Boleslavi (dnes 17:00, O2 TV Sport) pro titul a budou při tom praskat rodinná pouta.

Jsou to vazby jako řemen. Ve službách »Bolky« se nacházejí kouč David Holoubek (43) a špílmachr Marek Matějovský (42), kteří svého času dýchali za Letenské. Prezident Středočechů Josef Dufek (59) dal v březnu roku 2022 svoji rozkošnou dceru Barboru za ženu elitnímu forvardovi Pražanů Janu Kuchtovi (27), a teď zeťáka zlobí.

Chce pomstu

Jeho zaměstnanci jako jediní uzmuli rudým v sezoně pět bodů (doma vyhráli 3:1, v Praze plichtili 1:1). Pohled do análů ještě ke všemu říká, že pod Dufkovým velením má Boleslav se Spartou z posledních šesti zápasů v Lokotrans Areně vyrovnanou bilanci 3 – 0 – 3.

„Máme jim co vracet a víme, s čím tam pojedeme. Přijede hodně našich fanoušků, budeme mít podporu,“ baží po pomstě táta bossovy vnučky Emilly Kuchta. Jenže domácí taky nehrají o »suché z nosu«, nýbrž o pohárovou Evropu a plánují další loupež. „Dvakrát jsme Spartu obrali o body, a kdyby se to povedlo potřetí, bylo by to skvělé,“ prohlásil gólman Petr Mikulec (25).