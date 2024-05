Sešívky? Sklopené hlavy, musí sehnat „nápada“. Sparťané se naštvou...

V sobotu nám v Mladé Boleslavi skončí liga, Sparta vybojuje titul. Kolaps nedopustí, to prostě není možný. Na planetě neexistuje režisér, který by vymyslel takovou ptákovinu. Jen bookmakeři se snaží ještě vypisovat kurzy na Slavii, ale sami vědí, že to nemá opodstatnění. Sešívky jsou smířený, potřetí v řadě přenechají pohár někomu jinému. Mají sklopené hlavy. Berou to dost těžce, což se nedivím. Sparta si ale obhajobu zaslouží. Byla nejlepší.

Kdo pravidelně čte mé fotbalové postřehy, tak moc dobře ví, že mám rád echtovní fotbalisty. A právě ve Spartě jeden takovej hraje. Ano, Vejlko Birmančevič. Páni, to je kabrňák! Takhle se mají chovat rozdíloví hráči. Od všech je úplně ustřelenej. Smekám před Rosou, že takovýho frajera do ligy dostal. Je to s náskokem nejlepší hráč sezony.

Na Slavii by měli pochopit, že hráče typu Birmy postrádají. Kluka, co dělá rozdíl. Co zabere v zápasech, kdy jde o všechno. Co si neustále drží vysokou úroveň. Kdyby někoho takového v Edenu měli, a teď se na mě sparťané naštvou