Oštěpařka Ogrodníková nafotila sexy snímky: Krása vesmírná

Tretry a další atletické náčiní na chvíli hodila za hlavu. Oštěpařka Nikola Ogrodníková (33) se stala modelkou a výsledek přitáhne mužské, ba i ženské oči!

Bývalá svěřenkyně legendárního Jana Železného (57) při přípravě na olympiádu v Paříži kývla na spolupráci jednomu ze sponzorů. V prostředí a atmosféře připomínající vesmírnou stanici s vozem Toyota Mirai vznikly sexy snímky.

„Na focení jsem se těšila. Děsila jsem se jen toho, že to nezvládnu. Většinou po hodině focení jsem unavená a začínám se smát. A když mi někdo řekne »tvař se přísně«, tak mě to jen rozesměje, ale tohle jsem si užila,“ řekla pro Blesk.cz Ogrodníková, která by se prý dalšímu podobnému focení nebránila: „Ale asi to nebudu úplně vyhledávat.“

Přítel-šampion Vrána Zvláštně koukal…

Prvními, kdo viděl snímky Nikoly Ogrodníkové, byli hokejista Petr Vrána (39) a jeho syn Leo (8). Kapitán pětinásobných vládců extraligy z Třince se po tragické ztrátě manželky Lindsey (†35) zamiloval právě do Nikoly, která už patří do rodiny.

„Když jsem mu ukázala, v jakých modelech budu fotit, tak se zvláštně koukal. Ale sám uznal, že mi to sluší, ovšem se slovy: To zase budou komentáře na Instagramu!“ smála se Ogrodníková.