Špatné podmínky v Ostravě? Lotyšský gólman skončil v nemocnici

Když si slovenský obránce Šimon Nemec (20) stěžoval na podmínky v ostravské hale, snesla se na jeho hlavu kritika ze strany některých fanoušků, kteří si mysleli, že se jedná o alibismus po prohraném duelu. Jenže jak se ukázalo, Nemec nebyl zdaleka jediný, kterému situace přišla dost drsná. Lotyšský gólman Kristers Gudlevskis (31) dokonce po utkání jel rovnou do nemocnice!

„Podmínky jsou tu hrozné, někdo by se na to měl podívat,“ zlobil se po zápase s Lotyši obránce Šimon Nemec. „Nejsme roboti, jsme lidi a myslím, že takhle to dál nepůjde. Je tady takové teplo, že v páté minutě máme mokré rukavice a nedá se vystřelit, v podstatě nemáme puk pod kontrolou. Už při nástupu a rozcvičce, je tak velké teplo... Nevím, čím to je, ale zažívám to poprvé. Kompetentní lidé by se na to měli zaměřit,“ pravil, čímž některé fanoušky pořádně zvedl ze židle.

„Organizátoři se snaží, jak můžou, led není až tak špatný. Ale když máte vodu v bruslích a rukavicích, hraje se těžko hokej! Chtěli jsme tvořit a nešlo to. Musíme se s tím smířit,“ krčil nakonec rameny.

Jak ale upozornil Sport.cz, velmi těžko se s podmínkami v hale smiřoval lotyšský brankář Kristers Gudlevskis, který se po slovenských nájezdech složitě zvedal z ledu. Kouč Lotyšů Harijs Vitolinš později uvedl, že gólman během duelu shodil sedm kilo a po zápase odjel rovnou do nemocnice. „Tohle jsem viděl poprvé v životě. Sedm kilo je opravdu hodně,“ děsilo ho.

„Za tak krátkou dobu je to opravdu příliš. Roli určitě hrála i intenzita utkání a stres. Během toho hráč ztratí hodně tekutin. Tělo profesionálních sportovců reaguje na zátěž jinak než běžný člověk,“ vysvětlila nutriční specialistka Lotyšského olympijského výboru Signe Rinkuleová, podle které by však další účast Gudlevskise neměla být v ohrožení. „Lékaři určitě ví, jak mu pomoci. Existují na to různé proteiny, vitamíny a další doplňky,“ dodala.

Lotyšský gólman ale není jediný, kdo skončil v nemocnici. Stejně dopadl i polský brankář s českými kořeny Tomáš Fučík. Ten se do špitálu paradoxně dostal také po utkání se Slovenskem.