Ostrava chce rekord! Tretra očekává Duplantise, podoba s legendou

Jako by vypadnul z komiksu. Najděte si na youtube poslední rekordní skok Mondo Duplantise v Sia-menu. Nejenže přeletěl přes historický výkon 624 centimetrů, ale vypadal při tom, jako by takhle skákal každý den. Laťku přeletěl s výraznou rezervou, televizní technika mu nad ní přiznala pět centimetrů navíc. Je to jako kdyby přeskočil dospělou žirafu nebo dvě výšky basketbalového koše na sobě.

„629 centimetrů by při tom skoku překonal,“ usmívá se Alfonz Juck, manažer Zlaté tretry. „Jsme rádi, že má takovou formu hned zkraje sezony. Dává to šanci, že může rekord posunout už v sobotu při dalším závodě v Číně a pak skočit další rekord v Ostravě. Těšíme se na to.“

Duplantis patří ke globálním tvářím světové atletiky, které nahrazují jedinečného Usaina Bolta. Zatímco vysoký Jamajčan si počátkem tisíciletí zabral veškerou slávu pro sebe, teď září hned několik megahvězd, které předvádí dosud nevídané výkony. Patří k nim překážkáři Karstern Warholm a Sydney McLauhglinová, mílař Jakob Ingebrigtsen, koulař Ryan Crouser. Před pár dny pak diskař Mykolas Alekna zdrtil nejstarší mužský rekord pod širým nebem. Duplantis je ale mezi nimi možná ten nejpůsobivější. V každém závodě, kdy je na startu, fascinuje publikum a dráždí ho tantrickým posouváním rekordů po centimetrech.

„Překonat světový rekord je dobré. Vždycky následuje chvilka na oslavu. Ale trvá to tak osmačtyřicet hodin. Potom už se soustředím na další centimetr,“ řekl Duplantis v nedávném dokumentu Red Bull TV.

Letos v hale mu rekord uniknul, ale hned na začátku ostré olympijské sezony se znovu zlepšil. Je pozoruhodné, že se v takové formě nachází už na jejím začátku. V dubnu se atleti většinou jenom rozehřívají.

„Vypadalo to, že to skočil s lehkostí. Překvapuje mě, že jen před chvílí bylo halové mistrovství světa, kde vyhrál, a za měsíc a půl má najedou takovou formu, že skáče svěťák,“ říká tyčkařský expert Boleslav Patera. „Asi mu Číňani dali za svěťák obrovský bonus a v přípravě se na něj zaměřil. Jeho běžecký fond je úžasný. Štěpána Janáčka jsem musel furt drilovat, abychom v krátkém okamžiku měli sprinterskou formu. Vydrželo to tři týdny a zase jsme museli přitrénovat.“

Svou rekordní strategií i rychlostními předpoklady Duplantis připomíná svého velkého předchůdce. V osmdesátých letech minulého století byl v jeho pozici Ukrajinec Sergej Bubka. Fenomén své generace fanoušky přitahoval tím, že kousek po kousku směřoval k bájné hranici šesti metrů. A když ji poprvé přeskočil, ještě téměř celé desetiletí přidával další a další centimetry. Jeho výhodou bylo, že se tenkrát světové rekordy počítaly zvlášť venku i v hale, celkem jich má pětatřicet, ačkoli oficiálně ratifikováno jich bylo 27.

Duplantis na sebe poprvé upozornil na ME 2018 v Berlíně, kde získal zlato v pouhých osmnácti letech. Rok poté na MS v Dauhá ještě prohrál se Samem Kendricksem, od zimy 2020 ale vládne všem, podobně jako kdysi Bubka. Byl to právě Duplantis, kdo slavného Ukrajince definitivně vymazal z rekordních listin, když v létě 2020 v Římě překonal jeho rekord pod širým nebem.

Jsou si podobní. Oba měří přes 180 centimetrů a jejich hlavní devízou je kromě technické zdatnosti především maximální rozběhová rychlost.

„Oba dva jsou ti nejrychlejší tyčkaři historie. Bubka, když skákal svěťáky, měl naměřenou posledních pět metrů rozběhu obrovskou rychlost. To samé Duplantis. Základ jejich výkonu je v rozběhové rychlosti,“ upozorňuje Patera.

Není to náhoda, Duplantis na své rychlosti cíleně pracuje na každém tréninku.

„Většinou trénuju sprinterskou rychlost. Trošku i posiluju, ale dělám jen dynamické věci, které mi pomáhají, abych byl rychlejší,“ vysvětluje v čerstvém dokumentu. „Jsem docela explozivní. Vím, že čím rychleji poběžím na rozběhu, tím výš můžu skočit.“

Bubka byl podobně rychlý, fyzicky o něco mohutnější, ale v jemné technice má zase výhodu dnešní vládce Duplantis.

„Sergej měl potenciál na 630. Kdyby mu někdo šlapal na paty, tak by to na 635 dotlačit. Mondo si to taky dělá po centimetrech, snaží se skákat rekordy na mítincích, kde má vypsaný bonus,“ líčí Patera.

SERGEJ BUBKA (UKRAJINA) Výška: 183 cm

Váha: 80 kg

Olympijský vítěz (1988)

Šestinásobný mistr světa (1983 – 1997)

Čtyřnásobný halový mistr světa (1985, 1987, 1991, 1995)

Mistr Evropy (1986)

Halový mistr Evropy (1985)

Osobní rekordy: 615 cm v hale (1993, Doněck), 614 cm venku (1995, Sestriere)

Počet světových rekordů: 35 (17 venku, 18 v hale)

Bubka si kdysi říkal 50 000 dolarů jen za startovné, za světový rekord to mohlo být minimálně dvakrát tolik. V podobných relacích se dnes pohybují prize money pro Duplantise. Odměna zahrnuje bonus za atraktivní show s nádechem historické události. Za tohle všichni manažeři rádi zaplatí.

„Všechno je dohodnuté,“ usmívá se Juck před květnovou Zlatou tretrou.

Duplantis byl v Ostravě už dvakrát. V roce 2021 skočil 590 centimetrů, vloni pak posunul rekord mítinku na úchvatných 612 centimetrů už v novém sektoru, který mu pořadatelé na míru připravili hned vedle hlavní tribuny.

„Vloni v Ostravě svěťák samozřejmě neskočil, ale výkonem nás potěšil, až do září vydržel jako nejlepší na světě. V hale pak byl suverénní, vyhrál na mistrovství světa v Glasgow. A jsme rádi, že teď mu hned všechno vyšlo,“ pochvaluje si Juck. „Uděláme, co je třeba, aby se cítil dobře. Sektor postavíme pod hlavní tribunou. Jednak tam není tak nepříjemný vítr a i atmosféra je díky blízkosti tribuny kompaktnější a pro samotné skokany pozitivnější.“

Duplantis dal v olympijské sezoně Ostravě přednost před Diamantovou ligou v Oslu. Fanoušci na Zlaté tretře si budou moct z blízka prohlédnout jeho techniku.

„Rychlost má danou od boha, geneticky, to je jeho obrovská výhoda. A všimněte si, že vypadá, jako by byl trochu hrbatý. Má kulatá záda, což je to, co tyčka potřebuje. Má díky tomu podsazenou pánev a kolena mu běží před ním. I skok do dálky se běhá s vysokými koleny a tyčka je dálka na druhou. Běh musí vyvažovat váhu tyče. Jsou lidi, kteří nejsou schopní dostat kolena před sebe. Možná je to tyčkařská deformace, ale je to jeho další devíza,“ vysvětluje Patera.

DALŠÍ DUPLANTISOVY ZÁVODY 27. dubna Šanghaj (Diamantová liga)

28. května OSTRAVA (ZLATÁ TRETRA)

2. června Stockholm (Diamantová liga)

A že Ostrava uvidí světový rekord je poměrně reálná představa, jeho skutečné možnosti totiž sahají zřejmě ještě mnohem dál.

„Nemyslím si, že dosáhl vrcholu,“ říkala v zimě jeho maminka Helena v dokumentárním filmu.

„Myslím, že se může přiblížit 640 centimetrů, pokud 640 neskočí,“ dodal jeho tatínek Greg.