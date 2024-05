Co čekat od Kanady? Pořád útočí, pozor na střelce. Bedard ještě nepřepnul

Českou reprezentaci čeká na závěr základní skupiny domácího MS nejtěžší prověrka, mužstvo Radima Rulíka se odpoledne utká s Kanadou. Co čekat od javorových listů před soubojem, který zásadně ovlivní nasazení pro čtvrtfinále? Češi si mimo jiné musí dát pozor na střelce Dylana Cozense a myslet na to, že Kanaďané jsou aktivní i v oslabení.

Brandon Tanev udělal v NHL kariéru přes dva silné momenty. Za prvé na každé profilové fotce kulí schválně oči, umí na sebe upozornit. A taky proslul jako hráč, který dává poměrně dost gólů v oslabení. V Seattlu neměl teď tak zázračný ročník, ale na MS hraje skvěle. Většinou Kanada začíná s jeho lajnou, kdy se on hned v prvním střídání přižene do třetiny soupeře, rozdá dva tři hity, tvrdě někoho dohraje a dá jasný vzkaz: tohle od nás čekejte, půjdeme po vás. Velmi důrazný borec.

Střelec Cozens

V Buffalu mají talentovaných hráčů, že by je mohli klidně strkat do zahrady jak trpaslíky a pořád by jich dost zbylo. Dylan Cozens je jedním z nich. Hlavní přednost? Kreativní hráč, skvělý bruslař a výborný střelec. Rána, jakou se prosadil proti Švýcarsku? Kategorie nechytatelná, v Evropě jste tenhle rok nic takového vidět nemohli. Úchvatný kousek! Na kostce se taky objevilo, jak tvrdě hráči pálili, ranaři typu Parayka měli hodnotu kolem 125 km/h. Hubeňour Cozens šel přes 150.