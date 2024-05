Fanoušci řeší Slafkovského formu, ještě nedal gól. Co zranění Slováci?

Místo klidného postupu do čtvrtfinále nervy. Slovenští hokejisté sice stále mají před posledními zápasy skupiny B na mistrovství světa v Praze a Ostravě vše ve svých rukou, ale situaci si prohrou s Lotyšskem (2:3sn) zkomplikovali. „Slováci nedělají nic jednoduše, všechno těžší cestou,“ trefně glosoval trenér Craig Ramsay. „Teď je na nás, abychom hráli co nejlépe proti Švédsku. Pořád říkáme, že můžeme porazit kohokoliv a teď je na nás, abychom to i dokázali.“