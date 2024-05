Američany vede raubíř Tkachuk. Jeho brácha nedávno zmlátil Pastrňáka: Rve se celá rodina!

as

V týmu mají lídra produktivity Boldyho, obranu diriguje Werenski, v bráně spoléhají na Augustineho. U Američanů se ale vše točí kolem hvězdného kapitána Bradyho Tkachuka (24). Především jeho se dnes Češi musejí bát!

Stačí zmínit příjmení Tkachuk a v kdejakém hráči i fandovi se vaří krev. Skvělý hokejista, úžasný bojovník a lídr, odporný provokatér! To platilo pro tátu Keitha (52) i jeho syny Matthewa (26) a právě Bradyho.

„Jsem silový útočník, který se snaží hrát tvrdě a dostat se soupeři pod kůži,“ usmál se americký kapitán, který je na MS s bilancí 7+6 druhý v produktivitě i mezi střelci. Na ledě přitom v průměru tráví jen 15 a půl minuty. „Reprezentovat zemi je pro mne vrchol,“ tvrdil lídr týmu, jenž nosí céčko i v Ottawě.

A co si o bratrech myslí české hvězdy? „Tak Brady je hlavně lepší hokejista než Matthew, výbornej, samozřejmě tvrdej a strašně fyzickej. Ještě jsem ale neviděl, jak to hraje tady na velkých evropských hřištích," řekl David Pastrňák. „Tkachuk je skvělej kluk. Bude se zase snažit něco udělat, strhnout na sebe pozornost, nesmíme mu nic povolit a nedat mu hlavně před brankovištěm prostor," přidal Tkachukův spoluhráč Dominik Kubalík.

Spolu nikdy!

České fandy před dvěma týdny nakrkl jeho starší sourozenec, když v dresu Floridy v bitce seřezal Pastrňáka. Navíc mu pár ran zákeřně naložil i poté, co už padl na led! „Neperu se moc, brácha i táta mi říkají, že v tom nejsem dobrý,“ přiznal Matthew. Pravda, Brady hraje NHL o dva roky kratší dobu, ale už má na kontě o devět bitek více – 34 za šest let!

Odmala spolu váleli hokej na silnici před barákem stejně jako po tátových zápasech v kabině St. Louis, kde se s hokejkami proplétali mezi hráči. Když šel i Brady do NHL, tátovi dali slib, že se mezi sebou nikdy neporvou. „Jste jedna krev, nejlepší přátelé,“ řekl jim jasně. Slib zatím dodrželi. „Jen idiot by si mohl myslet, že se někdy popereme,“ vzkázali pak do světa.

Dnes má Brady volné ruce a kromě gólů a nahrávek si může vzít do bitky kohokoli z českých soupeřů. Třeba zase Pastrňáka?