Pastrňákovy holky možná nestihnou klíčovou bitvu: Problémy s láskami!

Zámořskou NHL oslnil nejen umem na ledě, ale i módním vkusem. Ale na domácím MS hokejista David Pastrňák (27) chodí bosky či v triku s utrženými rukávy. Potí se totiž i v soukromí!

„Byly trošku komplikace s rodinkou, která musela přebookovat let, přiletí později. Jinak jsem rád, že jsme se sem dostali, celkově v pohodě,“ hlásil Pastrňák po příletu do Prahy.

Vypadalo to, že se snoubenka Rebecca (29) s téměř roční dcerkou Freyou Ivy jen z nějakých důvodů zasekly po cestě z Bostonu. Situace je ale vážnější, ukázalo se, že »Pastova« nastávající musela neplánovaně místo do Česka vyrazit do rodné Skandinávie. „Jsou nějaké rodinné problémy ve Švédsku. Uvidíme, jestli to stihnou. Hlavně, aby bylo všechno v pořádku. Když přijedou, tak přijedou,“ vysvětlila česká hvězda o dva dni později.

Rodinnou podporu tak na tribuně zajišťuje maminka Marcela. „No, tak samozřejmě i ostatní kluci tu mají maminky. Máme obrovskou radost, že můžeme hrát pro ně tady doma. Spousta z nás hraje v zahraničí, ony musí být ty, co se na nás přilet kouknout. Teď je to naopak, maminky si to užívají, doufám, že na nás budou moc být pyšné,“ věří David.