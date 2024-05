Cibulková se objevila na MS v Ostravě: Pobláznila fanoušky a... Řádila na tribuně!

Hokejový šampionát v Česku přilákal do hlediště spoustu známých tváří. Není to ale jen pražská hala, kde mohou fanoušci potkat osobnosti. Do Ostravar arény totiž na poslední duel Slováků ve skupině dorazila například i slavná tenistka Dominika Navara Cibulková (35). A rozhodně bylo o co stát!

Bylo jí všude plno. Dominika Cibulková, známá extenistka, která pomalu finišuje svou náročnou dietu, zavítala do Ostravy na poslední zápas slovenské hokejové reprezentace v rámci základní skupiny šampionátu. Blonďatá kráska na sebe strhla pozornost ještě před začátkem utkání, kdy se před stadionem fotila s davy fanoušků a plnila si mediální povinnosti.

„Slováci, dnes vám fandím z tribuny,“ napsala bývalá světová čtyřka na sociální síti. To ale nebylo vše. Cibulková se pořádně odvázala i v hledišti, kde si atmosféru užívala naplno. To ostatně dokazuje i video, na kterém se zapojila do tvorby parádní atmosféry, když společně s dalšími příznivci vytvořila díky světlu na telefonu nádhernou kulisu v potemnělé aréně.

Následně se ještě vyfotila ve výtahu ve stylovém oblečení. „Outfit po hokeji,“ přidala Cibulková ke snímku na instastories. Fanoušci si zároveň mohli všimnout její výrazné proměny. Podle posledních informací totiž od října zhubla už sedmnáct kilo.