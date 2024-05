Moderátor ČT sport Kozohorský popsal: Co přecházelo útoku fanoušků na studio!

Něco takového ve své dlouholeté kariéře nezažil. David Kozohorský (47), reportér ve službách ČT sport, se po včerejším finále MOL Cupu mezi Plzní a Spartou (1:2) musel bránit před létajícími židlemi, přičemž jedna z nich trefila stůl České televize! Co na nechutný incident řekl samotný reportér?

Podle slov samotného pracovníka České televize Davida Kozohorského přitom původně nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být společně s Václavem Procházkou a Mariem Holkem, kteří byli společně s ním na místě ve studiu, v ohrožení. „Vypadalo to, že bude vše v pohodě. My jsme byli v místě tribuny sparťanského kotle, kde byla připravena v rohu za plotem policie, aby tam vylezla, kdyby se něco semlelo,“ líčil pro web irozhlas.cz.

Vše se ale změnilo ve chvíli, kdy na hřiště vstoupili po finálním hvizdu fanoušci Plzně, kteří si s výzvami hlasatele o zákazu vstupu na hrací plochu nelámali hlavu. „Potom jsme najednou z dálky viděli, jak se blíží fanoušci Plzně. Dá se říct, že se nálada okamžitě změnila a lidé začali být agresivní,“ řekl Kozohorský.

„Je zvláštní zkušenost to vidět zblízka, když tam je člověk a děje se to pár metrů od něj. Věděli jsme, že musíme v určitou chvíli začít vysílat a pustili jsme se do toho ve chvíli, kdy se ještě nezdálo, že by mohla situace vygradovat. Začali jsme tedy vysílat, ale rozsvícení světel ve studiu některé sparťany trošku vyhecovalo,“ přiblížil situaci.

Sparťanští příznivci se dle něj cítili, že je hlídá policie. Pak ale viděli, jak se na druhé straně snadno dostali na hřiště fanoušci Plzně. „Měli pocit, že oni jsou ti nejhorší, že to je nespravedlivé a že fanoušci jiných klubů pod takovým drobnohledem policie nejsou,“ vysvětlil.

„To je v tu chvíli naštvalo, byl to takový spouštěč všeho. I toho, že po nás hodili ty židle – já ani nevím, jestli to bylo po nás. Ta druhá prolétla kolem mě a Václava Procházky a zastavila se až u Maria Holka, kterého to trefilo do obličeje,“ přemýšlel Kozohorský nad odporností, která nemá obdoby.

Následně se společně s kolegy schoval v rohu, přičemž ve vysílání pokračovali kolegové komentátoři. „Jakmile se Plzeňáci stáhli, tak se to uklidnilo. Ve chvíli, kdy začal ceremoniál, to bylo v pohodě. Mohlo to být do nějakých deseti minut,“ uvedl na závěr.