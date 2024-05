Priske má double: Znamená to hodně. Fanoušci? Necítili jsme se v bezpečí

Měl na krku sparťanskou šálu. A hlavně medaili pro vítěze českého poháru. Trenér Brian Priske dovedl Spartu k doublu. Letenští ve středu večer porazili ve finále MOL Cupu Plzeň 2:1 gólem v nastaveném čase. Byla to euforie, kterou pokazila potyčka mezi fanoušky na hrací ploše . „Necítili jsme se v bezpečí,“ řekl dánský kouč. Co řekl o nedělních oslavách?

Co pro vás double znamená?

„Hodně. Ne jen pro mě, ale pro všechny. Nejsem si jistý, že najdu správná slova, abych tohle všechno popsal. Chceme vyhrávat trofeje, ale liga i pohár jsou těžké soutěže. A zvednout nad hlavu obě dva v jedné sezoně je naprosto úžasné.“

Měl jste na sobě během zápasu oblek, což u vás není obvyklé. Proč?

„Byla to speciální událost, pohárové finále je něco neobyčejného a zaslouží si, aby se k němu extra přistupovalo. Krejčí to určitě ocení, protože na hokeji se mu líbilo, že trenéři mají obleky. Tak věřím, že byl také rád, že jsem si ho vzal.“

Už víte, co čekat od nedělních oslav?

„Upřímně ani ne. Ale jsem si jistý, že to budou úžasné pocity, když budeme stát na Letné se dvěma poháry. Moje největší obava asi bude, abych vůbec složil jedenáctku.“

Kvůli oslavám, že?

„Birmančevič bude chtít určitě hrát, ale nejsem si jistý, jestli ještě někdo další. Musím si promluvit s Tomášem Rosickým a Sivokem. Stráca (kustod Luděk Stracený) dostal červenou, bohužel nebude k dispozici. Možná zvážíme Miru Baranka (vedoucí mužstva), promluvím si s ním. Takže tohle bude složité, ale pak si sednu na střídačku a půjdu trochu do pozadí a užiju si to.“

Jde o váš největší úspěch v kariéře?

„Nevím, upřímně nemám rád takové dotazy. Mnohem raději bych odpovídal na otázky ohledně brankáře Vojtěcha Vorla. Včera jste se na něj ptali, doufal jsem, že na něj teď přijdou dotazy.“

Dobře, zvládl to?

„Jsou to skvělé dva roky, které s námi absolvuje. Je to loajální voják, poctivě trénuje. Vytváří konkurenci, loni to bylo pro Matěje Kováře, teď pro Petera Vindahla. Není to pro něj pochopitelně snadné, protože moc nehraje, ale jsem vděčný, že tým mu dal takovou výhru. Jsem rád, že mohl zvednout pohár nad hlavu.“

Ale nešlo úplně o snadnou výhru. Je to tak?

„Bylo to těžké, jak jsme vlastně očekávali už před zápasem. Plzeň je dobrý soupeř, hodně fyzický a soubojový. V Evropě odehrála zápasy proti dobrým týmům, kterým byla konkurenceschopná. Měla hodně čistých kont a je těžké ji prolomit. Nepřekvapila nás. Chci dát hráčům kredit, že zůstali klidní a koncentrovaní a pokračovali v tom celých devadesát minut.“

Jde o další klíčový zápas, který jste rozhodli gólem v nastavení. Máte pro to vysvětlení?

„Tohle je o mentalitě. Kluci mají mentalitu vítězů. V minulé sezoně to hrálo velkou roli a tuto jsme byli ještě silnější, tlačili na sebe, abychom byli lepší. Když máte takovou mentalitu, je to extra kvalita. Jsem hrdý na tým, když vyhrává hezkým fotbalem. Jsem hrdý na tým, když vyhraje zápas, který je čistě o mentalitě. Dnes tomu tak bylo. Odehráli jsme v sezoně spoustu minut, dnes dalších devadesát, kdy jsme museli na sebe zatlačit. Povedlo se.“

Trenér Koubek ovšem řekl, že vám přálo štěstí. Má pravdu?

„Není to o štěstí, finále jsou o detailech, které musíme zvládnout. Ano, některé věci mohou hrát pro vás, ale štěstí vám nikdy nepřinese pohár nebo titul. Tohle neoznačuju za štěstí.“

Jak jste uvažoval za stavu 1:1?

„Obecně se snažíme hráče zklidnit, aby se soustředili na zápas celou dobu. Měl jsem pocit, že jsme chtěli rozhodnout zápas v normální hrací době, bylo nás o jednoho hráče víc. Nemysleli jsme na prodloužení nebo penalty.“

Je kaňkou, co se stalo po utkání mezi fanoušky?

„Nebudu to moc komentovat. Je zřejmé, co se stalo. Myslím, že je vaše práce o tom psát a ptát se, co bylo špatně a jaké jsou příčiny. Základní je, aby se hráči i realizační týmy cítili v bezpečí, což se po konci utkání nestalo.“