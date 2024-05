Za Pastou přijela ze Švédska Rebecca s rodinou: Dojemné gesto k narozeninám!

Běžně se lidské srdce skládá ze dvou síní a dvou komor. Ale hokejista David Pastrňák (28) má pod hrudníkem ještě tři korunky. Před dnešním semifinále domácího šampionátu proti Švédsku, ze kterého pochází jeho snoubenka, se v české hvězdě určitě rvaly emoce.

Pro dnešního oslavence Davida Pastrňáka je sobotní zápas unikátní. Ve Švédsku hokejově rostl a také odtamtud pochází jeho láska, půvabná blondýnka Rebecca. Ani ona na semifinálovém duelu nechybí a dokonce oblékla, stejně jako Davidova maminka Marcela, havířovský dres!

Je tedy jasné, komu nastávající paní Pastrňáková fandí. To ostatně předem naznačoval i Pastův velký kamarád z Bostonu Pavel Zacha. „Bude to pikantní. Ale myslím si, že ona vždycky fandí týmu, kde je Pasta. Tedy doufejme!“ pousmál se. „Bude to pro něj každopádně velké utkání. Bude hodně namotivovaný,“ mínil už dříve Zacha.

Půvabná blondýnka ze Skandinávie nepřiletěla sama, vzala s sebou početnou rodinnou partičku. Úplní Hujerovi! Společně si pak pro Davida připravili překvapení v podobě narozeninové balónkové show, kterou dirigovala samotná Rebecca s malou Freyou v náručí. Havířovský rodák pak jejich směrem mával a posílal polibky.

Švédsko v srdci

Bostonský útočník s číslem 88, pro hokejový národ v srdci Evropy milovaný »Pasta«, jako náctiletý nechal kus srdce právě ve Švédsku. „Týden po odjezdu mi psal: Mami, mně se tu hrozně líbí, já tady chci zůstat,“ vzpomínala máma Marcela Ziembová na to, jak rychle její Davídek navykl v roce 2012 na angažmá v Södertälje.

Pastrňák se ve skandinávské zemi později zamiloval do sličné blondýny Rebeccy Rohlssonové (29), která minulý rok v červnu přivedla na svět dceru Freyu Ivy a s níž si v létě rodák z Havířova řekne »ano«. „Moje dcera je poloviční Švédka. Bude to okořeněné, tenhle souboj jsme ještě v rodině neměli. Původně jejich příjezd nebyl v plánu (cestou z USA se zasekly doma kvůli rodinným problémům – pozn. aut.), ale teď se to asi změní,“ culil se Pastrňák po infarktovém čtvrtfinále, kdy Češi přemohli Američany (1:0) gólem Davidova klubového parťáka Pavla Zachy (27). „Moc se těším!“

