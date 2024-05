Nevýrazný Pastrňák? Je systémovější než Jágr, říká Čáslava. Zombíci z USA

Deziluze na střídačce Američanů pár minut před koncem utkání přímo čišela. „Byla tam vidět bezradnost,“ potvrzuje Mikeska. Odevzdaný tým si nevěděl rady s precizním systémovým pojetím české reprezentace.

„Trošku mi přišli na střídačce jako zombíci. Byl tam jeden záběr na vysáté hlavy… Nevím, jestli kluci včera byli v bermudském trojúhelníku,“ pousmál se Čáslava. „Změna prostředí jim asi neprospěla. Když tam byl záběr na ty kluky, nevěděli. Nebyl to tým, neseděli u sebe, nebavili se o tom. A co za tím bylo, to nevíme,“ pokračuje.

Ve studiu oba experti rozebrali, proč Američanům chybělo více systémového pojetí. A jestli by Radimu Rulíkovi vyšlo čtvrtfinále i bez hvězd. „Už když byla první nominace, čekal jsem, s čím přijde. Jestli má toho Pastu zasazeného do tabulky a předpokládá, jestli mu přijede. A co by dělal, kdyby nepřijeli,“ přemýšlel Čáslava. „Tým ale šlape i proto, že cítí sílu z realizáku,“ doplňuje.

SESTŘIH: USA - Česko 0:1. Zacha trefil postup! Zářil bezchybný Dostál Video se připravuje ...

„Od půlky zápasu, kdy už se to kouskovalo, neviděl jsem ani Nečase, ani Pastrňáka, ale viděl jsem oba týmy a všichni mi přišli stejní a bojovali za svou barvu dresu. Už tam ale tolik nebyly vidět individuální akce a byla to spíš bitva. Takže věřím tomu, že i kdybychom neměli ty dvě obrovské persony v útoku, trefilo by to do břicha někoho jiného a to 1:0 bychom ukopali i tak,“ rozvinul svůj pohled Mikeska. O chvíli nato pak popsal u gólové akce geniální myšlení i provedení ze strany Romana Červenky.

Ostatně největší hvězda týmu David Pastrňák se v zápase probil do šancí, ale zatím na turnaji není tak odskočený. Nejvíc zaujali jiní - třeba Nečas, Palát nebo právě Červenka. „Za mě to bylo ze strany Davida Pastrňáka málo,“ říká Mikeska. „Měl málo střel, málo šancí a v mých očích byl nevýrazný. Není to kritika, nic mu nevyčítám, ale strašně bych mu přál, aby v semifinále jsme řekli jenom: ‘Ty kráso, ten to tam poslal,’“ usmívá se.

„Myslím, že Pasta chce hodně dát gól a možná to mu trochu ubírá na tom, aby se trefil. Možná, že chce pomoct týmu a věnuje se hodně systému a kdyby dostal trochu volnosti, tak se trefí. Ale pokud chce být tým vítězný, musí se tomu podřídit,“ říká Čáslava.

A přidává jednu paralelu z vítězného světového šampionátu v roce 2010. „Posledních deset, patnáct minut v nejtěžších zápasech Džegr seděl. V situacích pět na pět a oslabeních tam nechodil a nevadilo mu to. Tým byl úspěšný. Jsou tam daní dělníci a hvězdy se musejí trochu podřídit. Systém je daný,“ přidává Čáslava. A je rozdíl mezi Pastrňákem a Jágrem v tom, že současný lídr reprezentace by do obtížných defenzivních situací šel? „Já doufám, že jo,“ soudí.

„Systémy jsou už dnes mnohem propacovanější,“ přidává Mikeska. „Každý hráč dostane v aplikaci všechna střídání, podívá se na celý zápas a projede si ho znova. Hráči jsou úplně jinak vzdělaní než my, takže i podřízení týmu je automatičtější,“ upozorňuje.

„Ale nemyslím si, že by něco měl na své hře měnit,“ dodává Čáslava. „Nevím, jestli na takovém turnaji může být ještě dokonalejší. Své šance měl, to je důležité, v NHL by je možná proměnil, třeba se mu to podaří v dalším zápase,“ říká.

0:00 Američané jako zombíci. Bylo vidět, že jsou bezradní, říká Mikeska

Američané jako zombíci. Bylo vidět, že jsou bezradní, říká Mikeska 7:24 Soudržný český tým. Myslím, že velkou část zápasu bychom zvládli i bez největších hvězd, říká Mikeska

Soudržný český tým. Myslím, že velkou část zápasu bychom zvládli i bez největších hvězd, říká Mikeska 17:00 Dostál jako hráč utkání. Jak je propojený s českou obranou?

Dostál jako hráč utkání. Jak je propojený s českou obranou? 24:55 Nevýrazný Pastrňák? Je systémovější než Jágr. Dokonalá verze Červenky

Nevýrazný Pastrňák? Je systémovější než Jágr. Dokonalá verze Červenky 32:17 Žluté peklo. Švédové byli na MS vždy nejtěžší soupeř, říká Čáslava. Pokřtí se O2 arena? Rostou i čeští fanoušci, je to mistrovství od mistrovství lepší. Celá hala fandí

Žluté peklo. Švédové byli na MS vždy nejtěžší soupeř, říká Čáslava. Pokřtí se O2 arena? Rostou i čeští fanoušci, je to mistrovství od mistrovství lepší. Celá hala fandí 40:13 Dokonalá výhra? Signál, že tým může porazit i Švédsko

CELÝ DÍL: Nevýrazný Pastrňák? Je systémovější než Jágr. USA jako zombíci, Švédové? Jiný level Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video