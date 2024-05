Dostálův švédský parťák: Není tak vysoký... Pastrňák a Nečas vyčnívají

Gólovou asistencí přispěl k vyřazení nepříjemných Finů ve čtvrtfinále mistrovství světa (2:1p) a okamžitě spřádal plány na semifinále. Švédský útočník Isac Lundeström (24) v něm narazí na dva klubové parťáky z Anaheimu, kteří jsou klíčovými články české reprezentace. Na brankáře Lukáše Dostála a obránce Radko Gudase. „Lukáš je opravdu vynikající!“ vysekl Lundeström rivalovi poklonu. Češi se v semifinále se Švédskem střetnou v sobotu v Praze (14.20). „Bude to zábavný zápas před početným publikem. Bude to fajn, těšíme se,“ říkal švédský útočník bezprostředně po dramatické bitvě s Finskem.

Co víte o českém týmu?

„Podle mého je to jeden z nejtechničtějších týmů na světě, co se týká hokejových dovedností. Mají hodně dobrých hráčů. Potřebujeme být připravení na Pastrňáka a spol. Víme, proti komu budeme hrát.“

Kteří čeští hráči jsou podle vás nejnebezpečnější?

„Myslím, že celý tým je opravdu velmi dobrý, ale samozřejmě - Pastrňák a Nečas vyčnívají. Jsou rychlí, mají výbornou střelu. Na ně se musíme zaměřit asi nejvíc.“

A Lukáš Dostál?

„Jo, ten je vynikající! Poslední rok měl výborný, hráli jsme spolu v týmu, v bráně je opravdu velmi dobrý.“

Ve čtvrtfinále vynuloval Američany, je cítit, že má Dostál formu?

„Jo, jo, jen ukazuje, že je výborný brankář. Budeme muset před něho dostat hodně těl. Není až tak vysoký, takže musíme dobře clonit v brankovišti, dělat tam rozruch a posílat na něj hodně puků.“

Tohle je cesta, jak ho přelstít a porazit?

„Ano, podle mého bude potřeba hrát jako teď ve čtvrtfinále s Finskem. Musíme pokračovat stejně, máme dobrý tým, hodně rychlý, tohle musíme zopakovat.“

Skupinu i čtvrtfinále jste odehráli v Ostravě, teď cestujete do Prahy. Nebude to problém? Češi v Praze odehráli všechno.

„Nemyslím si. Budeme mít rozbruslení, počítám, že to bude podobné jako v Ostravě. Nebyl tady úplně nejlepší led a slyšel jsem, že tam taky není. Ale to je stejné pro všechny, budeme připravení i na špatný led.“

Jaké bylo čtvrtfinále s Finskem?

„Zábavný zápas, těsný, padlo málo gólů, ale je pěkné, že jsme ho společně vyhráli.“

Zábavný nebo nervózní?

„Myslím, že trochu z obojího. (usměje se) Většinu zápasu jsme kontrolovali hru, jen jsme nedokázali skórovat a odskočit. Hodně jsme drželi puk, dostávali se do gólových šancí. Bylo pěkné, jak jsme to týmově zvládli.“

Finové vás nemohou překvapit, je to tak? Ze vzájemných zápasů se znáte dobře.

„Ano, dobře víme, že defenzivně jsou výborní. Jsou hodně důrazní, ve středním pásmu vás neustále napadají, byl to těžký zápas. Jsme rádi za postup a těšíme se na semifinále.“