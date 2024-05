Čechy čeká pikantní souboj: Pasta vs. švédská snoubenka. Co k tomu řekl?

Radost měl tak velkou, že ze sebe pálil slova jako kulomet. „Jsem moc rád, že to vyšlo!“ kýval v pozápasovém rozhovoru David Pastrňák (27). Teď ho čeká pořádně pikantní souboj. Jeho snoubenka Rebecca Rohlssonová, se kterou má roční dcerku, totiž pochází ze Švédska, které nároďák vyzve v semifinále.

Američany jste vlastně k ničemu nepustili...

„Měli jsme dobrý začátek, měli jsme i víc šancí, jen jsme z nich nedali góly. Naštěstí nám to na konci nescházelo, protože výborný výkon předvedl Lukáš Dostál. A celkově to bylo od našich kluků skvěle odbráněné!“

Rozhodl Pavel Zacha. Jste rád, že to byl zrovna váš spoluhráč z Bostonu?

„Mám obrovskou radost! Zachič je poprvé na MS a dal vítězný gól. Jsem ale pyšný na všechny kluky, byl to týmový výkon!“

Nezatáhli jste se po tom gólu až moc?

„No, hokej už to úplně nebyl, spíš taková házená... Všechno jsme vyhazovali ven. Ale je to čtvrtfinále, vedete o jeden gól, tak jim nechcete darovat vůbec nic. Ubránili jsme to a jsem pyšný na to, že můžeme prodloužit ty dva týdny euforie, která tu okolo hokeje panuje, a tu atmosféru, co tu naši fanoušci předvádějí.“

Teď vás čekají dva ještě větší zápasy...

„Ano, máme před sebou důležitý a moc krásný víkend – dva zápasy ve dvou dnech. Proto jsem rád, že jsme tuhle českou euforii prodloužili!“

Zápas se Švédy pro vás bude pikantní, že?

"Už bylo načase, ještě jsem tady ten souboj neměl. Určitě to bude speciální v naší rodince a moc se na to těším. Jsem na to zvědavý,"