Pastrňákova maminka Marcela: Fuj, ty nohy, Davide!

Zápasový rozhovor, během něhož David Pastrňák mluvil do kamer České televize bos, fanoušky dost pobavil. „Svlékám se skoro celý, ale kvůli sponzorům jsem musel mít dres a helmu. Proto to vypadalo srandovně,“ vysvětloval »Pasta«. Jeho maminka se ovšem zhrozila!

„Nohy, co má on, bych na veřejnosti neukazovala. To jsou tak ošklivé nohy! Říkám mu: Ostříhej si nehty. Podívej se, co to máš na nohou za pařáty!“ smála se paní Marcela pro idnes.cz.

„Sorry, Davide. Příště by sis je měl aspoň zahalit do ponožek!“ dodala s nadsázkou. Byla ale překvapena, že syn jezdí po ledě s malými bruslemi, kvůli čemuž ho bolí chodidla.

„Až pak jsem se dozvěděla, že je nosí kvůli lepší obratnosti. A stejně je nemá vůbec utažené! Jazyky venku. Asi je to z doby, kdy klukům bylo devět a vázali si brusle sami...“ ušklíbla se Marcela.