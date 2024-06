Vondroušová končí, dostala kanára. Semifinále Sinner vs. Alcaraz

Markéta Vondroušová vstoupila do Roland Garros vítězstvím • Profimedia.cz

Markéta Vondroušová po postupu do čtvrtfinále Roland Garros • ČTK / AP / Jean-Francois Badias

Široký úsměv Markéty Vondroušové po postupu do čtvrtfinále Roland Garros 2024 • Profimedia.cz

Turnajová pětka Vondroušová prohrála se Šwiatekovou i čtvrtý vzájemný duel a znovu proti ní nezískala ani set. Vítězka loňského Wimbledonu nenapodobí na Roland Garros finálovou účast z roku 2019. Turnaj pokračuje ve dvouhře bez české účasti.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová neprolomila v utkání ani jednou soupeřčin servis, dostala se pouze k jednomu brejkbolu ve druhé sadě. Šwiateková přehrála českou tenistku v počtu vítězných míčů 25:12, udělala také jen deset nevynucených chyb.

O rok mladší rodačka z Varšavy, která ve 3. kole vyřadila Marii Bouzkovou, dál živí šanci na třetí titul v Paříži po sobě a čtvrtý v kariéře. Po triumfech na turnajích v Madridu a Římě vyhrála již 17. zápas v řadě. V semifinále narazí na Američanku Cori Gauffovou.

Šwiateková vstupovala do zápasu po osmifinálovém vítězství 6:0, 6:0 nad Ruskou Anastasií Potapovovou a ani Vondroušová ji nedokázala přibrzdit. Favorizovaná Polka sebrala české tenistce v úvodním setu všechny tři servisy a také jí nadělila za 29 minut „kanára“. Tři „kanáry“ v řadě zaznamenala Šwiateková na Roland Garros také vloni v zápasech s Američankou Claire Liuovou a Číňankou Wang Sin-jü.

Vondroušová, která prohrála set 0:6 už ve 2. kole s Katie Volynetsovou, se snažila ve druhé sadě o podobný obrat jako proti Američance. Se strojově hrající Šwiatekovou ale držela krok jen v úvodu. Za stavu 1:1 měla česká tenistka hrající s tejpem na levém rameni jediný brejkbol. Polka ho ale odvrátila.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia Vondroušová v další hře o servis přišla a Šwiateková navýšila náskok. Za stavu 2:5 pak Vondroušová při prvním mečbolu soupeřky poslala míč do sítě a turnaj pro ni skončil.

„Dnes to bylo velmi přímočaré. Jsem ráda, že jsem zůstala celou dobu soustředěná. Někdy to bylo hodně intenzivní,“ řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková. „Chtěla jsem se držet své hry navzdory tomu, co se od Markéty z druhé strany kurtu vrátilo. Přišlo mi, že jsem v tom správném rozpoložení,“ uvedla polská tenistka.

Macháč i Siniaková uspěli ve čtyřhře

Do čtvrtfinále čtyřhry postoupili Tomáš Macháč s Číňanem Čang Č'-čenem. Semifinalisté letošního Australian Open přehráli nasazené osmičky Máxima Gonzáleze a Andrese Molteniho z Argentiny 6:3, 7:5. V další fázi se utkají s turnajovými jedničkami Španělem Marcelem Granollersem a Argentincem Horaciem Zeballosem.

Mezi osm nejlepších párů prošly také Kateřina Siniaková s Američankou Cori Gauffovou. Nasazené pětky zdolaly japonsko-čínský pár Ena Šibaharaová, Wang Sin-jü dvakrát 6:4. V boji o semifinále se střetnou s japonsko-ukrajinskou dvojicí Miju Katóová, Nadija Kičenoková.

Budoucí jednička Sinner je v semifinále

Druhý tenista světa Jannik Sinner na Roland Garros porazil 6:2, 6:4, 7:6 Grigora Dimitrova z Bulharska a poprvé si na pařížském grandslamu zahraje semifinále. V něm dvaadvacetiletého Itala, který má po odstoupení obhájce titulu Srba Novaka Djokoviče jistý posun do čela žebříčku, čeká světová trojka Carlos Alcaraz. Španěl zdolal 6:3, 7:6 a 6:4 Řeka Stefanose Tsitsipase.

V ženské dvouhře Američanka Coco Gauffová otočila čtvrtfinále s Tunisankou Uns Džábirovou a po výhře 4:6, 6:2 a 6:3 postoupila v Paříži podruhé do semifinále. O finále se střetne s přemožitelkou z minulých dvou ročníků a obhájkyní titulu Polkou Igou Šwiatekovou, která v druhém dnešním čtvrtfinále porazila 6:0, 6:2 Markétu Vondroušovou.

Sinner nedal Dimitrovovi šanci a i když desátý hráč světa ve třetí sadě vybojoval tie-break, Ital ho získal jednoznačným poměrem 7:3. Na probíhajícím French Open tak úřadující vítěz Australian Open zatím ztratil jediný set.

O posunu do čela žebříčku se Sinner dozvěděl až po zápase. „Co na to říct? Být jedničkou je sen každého hráče. Ale na druhé straně je pro všechny smutné, když Novak musel odstoupit. Doufám, že se brzy uzdraví,“ řekl v rozhovoru na kurtu.

„Ale snažím se na podobné věci nemyslet. Dřív jsem se tady trápil, zejména v posledních dvou letech, takže mám obrovskou radost, že jsem v semifinále,“ přidal Sinner, jehož dosavadním maximem na Roland Garros bylo čtyři roky staré čtvrtfinále.

Nyní si v Paříži zahraje o druhé grandslamové finále. Jeho soupeřem bude bývalá světová jednička Alcaraz. Jednadvacetiletý Španěl potvrdil, že proti Tsitsipasovi se mu daří a porazil ho i pošesté. S finalistou Roland Garros z roku 2021 měl větší problémy jen ve druhé sadě, v níž Tsitsipas dokázal vymazat ztrátu 1:4. Rozhodnout musel tie-breaku, v něm však uspěl 7:3 španělský tenista.

Alcaraz je tak stále ve hře o třetí grandslamovou trofej. V roce 2022 ovládl US Open a loni triumfoval ve Wimbledonu. Se Sinnerem má vyrovnanou bilanci čtyř výher a čtyř porážek.

Světová osmička Džábirová byla v úvodním setu suverénní především při vlastním podání. Vyhrála 17 z 18 fiftýnů po prvním servisu a nečelila ani jednomu brejkbolu. Od druhé sady však nasazená trojka Gauffová přidala na agresivitě, zaznamenala 16 vítězných úderů a Tunisance vzala čtyřikrát servis. Trojnásobná grandslamová finalistka Džábirová zakončila zápas při třetím mečbolu smečí do autu.

„Hrála celý zápas dobře a trefovala proti mně hodně vítězných úderů, na což nejsem proti nikomu zvyklá. Takže jsem se ke konci zápasu snažila být co nejagresivnější,“ řekla Gauffová publiku, jež hnalo Džábirovou. „Je to těžká soupeřka a na tour je hodně oblíbená. A podle všeho i u vás, vím, že jste jí přáli vítězství. A upřímně řečeno, i já jí fandím, když nehraje proti mně,“ dodala Američanka.

Dvacetiletá Gauffová je v třetím grandslamovém semifinále za sebou. Loni na US Open získala svůj první titul z největších turnajů a letos hrála finále Australian Open. Její příští soupeřka Šwiateková ji na Roland Garros porazila v roce 2022 ve finále a loni ve čtvrtfinále.

Výsledky Roland Garros

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Gauffová (3-USA) - Džábirová (8-Tun.) 4:6, 6:2, 6:3,

Šwiateková (1-Pol.) - Vondroušová (5-ČR) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo:

Erraniová, Paoliniová (11-It.) - Anšbová, Detiuc (Rus./ČR) 6:2, 6:0,

Siniaková, Gauffová (5-ČR/USA) - Šibaharaová, Wang Sin-jü (10-Jap./Čína) 6:4, 6:4.

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ruud (7-Nor.) - Djokovič (1-Srb.) bez boje,

Sinner (2-It.) - Dimitrov (10-Bulh.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:3),

Alcaraz (3-Šp.) - Tsitsipas (9-Řec.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Macháč, Čang Č'-čen (ČR/Čína) - González, Molteni (Arg.) 6:3, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Carboni (It.) - Mrva (8-ČR) 6:2, 6:3,

Brunclík (10-ČR) - Ribeiro de Almeida (Braz.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Ticháčková (ČR) - Nahumová (Benin) 6:4, 6:0,

Valentová (12-ČR) - Vladsonová (Lit.) 6:1, 6:2,

Jamrichová (1-SR) - Urbanová (ČR) 6:3, 6:2,

Samsonová (3-ČR) - Janevová (Bulh.) 6:4, 7:5,

De Zeeuwová (Niz.) - Kovačková (9-ČR) 6:3, 6:4,

Žen Jü-fej (Čína) - Valdmannová (ČR) 6:3, 6:3.