Češi pálili za tři a podlehli Srbům. Jokič v základu. Hanzlík: Asi nedělali skauting
Úkol zněl v pátečním semifinále přípravného Supercupu v Mnichově proti Srbsku jasně. Soustředit se na svůj výkon a nezaleknout se hvězd soupeře v čele s Nikolou Jokičem. Předsevzetí se podařilo bez Tomáše Satoranského naplnit jen mizivě. Místy čeští basketbalisté vzdorovali, ale rozdíl mezi oběma celky se nakonec projevil. Srbský gigant vyhrál 113:84. Čechy čeká v sobotu boj o třetí místo na turnaji proti Turecku. Oba oponenty z přípravy Ocampova letka potká i na ME.
Kdo čekal, že srbský kouč Svetislav Pešič bude hrát s náhradníky, ten se šeredně spletl. V základní pětce vyrukoval do zápasu kromě Jokiče také s Bogdanem Bogdanovičem. Jako by to možná český tým ani nečekal a naskočil na srbský kolotoč. Brzy totiž Češi prohrávali 3:14.
Oba trenéři mohli využít čtrnáct hráčů. Mimo hru na české straně zůstali Tomáš Satoranský, Jaromír Bohačík a David Böhm. Zejména u Satoranského to není nejlepší zpráva. Jeho absence napovídá, že stále není zdravotně v pořádku a minimálně se šetří směrem ke startu EuroBasketu.
Český tým se postupně oklepal a střídal dobré momenty s jistou dávkou naivity. Zatímco na útočné polovině se zvedli v první čtvrtině hlavně díky Martinu Křížovi a jeho bodům, na obranné polovině bylo znát, že hrají proti top favoritovi evropského šampionátu.
Zejména pod košem si Srbové často otevírali střelnici. Tam český tým nestíhal. Problémy v podkošovém prostoru se zkrátka očekávaly vzhledem k méně zkušeným hráčům a Jokič, Petrušev, Milutinov nebo Vukčevič si věděli rady.
Jokič nechal vyniknout spoluhráče
Z čeho ale mohl mít trenér Ocampo nejvíc vrásek, to byl velký počet ztrát na úvod střetnutí a obecně pořádná nálož faulů, přesto se Vít Krejčí a spol. drželi v zápase díky střelbě za tři body. Jen za první poločas nastřádal outsider utkání 30 bodů zpoza perimetru. Díky tomu se šlo v divokém a ofenzivně laděném zápase o poločase do kabin za stavu 61:48 pro Srbsko. Kvalitní záchvěvy ale kazil hlavně v první periodě přílišný respekt.
Ve třetí čtvrtině Srbové zlomili jakýkoliv odpor definitivně. V přípravě už nastřádali přes sto bodů proti Bosně a Hercegovně a Kypru. Česko se nedobrovolně do této skupinky přidalo.
Jokič jako megastar světového basketbalu se zastavil na 12 bodech, 4 doskocích a 6 asistencích. Předvedl týmový výkon, kdy nechával vyniknout své spoluhráče ve velkém. Například Bogdana Bogdanoviče, který se stal nejlepším střelcem klání s 20 body. Z Čechů se střelecky nejvíc dařilo právě Křížovi, který zaznamenal 12 bodů stejně jako Jokič. Z mladších hráčů se pozitivně prezentoval například Ondřej Hanzlík. Přišel do zápasu až v jeho průběhu, ale i díky třem trojkám se zastavil na jedenácti bodech. Stejně tak Martin Peterka a Jan Zídek.
„V obraně jistě máme co zlepšovat. Srbská ofenziva se zastavuje těžko, určitě to nějak jde, ale my na to bohužel nenašli lék. Ještě máme před sebou několik příprav, než na Srby narazíme na EuroBasketu, takže je čas to poladit. Nemyslím, že bychom si nějaké trumfy proti nim schovávali až na EuroBasket, hráli jsme to, co trénujeme. Pokud jde o našich deset trojek do poločasu, tak mi přišlo, že si na nás Srbové moc neudělali skauting, protože jsme byli pořád volní a ty střely nám padaly. Naše sobotní soupeře Turky jsme v pátek chvíli viděli proti Německu, jejich hra vypadá hodně fyzicky, taky jsou v tomhle ohledu někde jinde, než jsme zatím my, ale do EuroBasketu je ještě čas na tom zapracovat," řekl po zápase Ondřej Hanzlík.
Na útočné polovině to nakonec od Česka nebyl celkově marný výkon. Otázkou je, co by Srbové dovolili, kdyby se jednalo o vyrovnanější bitvu. Leckdy až v exhibičním tempu Srbsko vyhrálo 113:84 a v sobotu si to rozdá s domácím Německem o titul v přípravném Supercupu. Na Čechy čekají Turci, takže dojde na druhou konfrontaci soupeře ze základní skupiny EuroBasketu ve dvou dnech.