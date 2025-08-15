Liverpool - Bournemouth 4:2. Vítězný start mistra zachránil Chiesa. Velká pocta Jotovi
Fotbalisté Liverpoolu do nové sezony Premier League vstoupili výhrou 4:2 nad Bournemouthem. Triumf obhájce titulu se ale v úvodním duelu ročníku nerodil snadno. Posila z Frankfurtu Hugo Ekitiké sice otevřel skóre a druhý gól připravil Coadymu Gakpovi, pak si ale vzal slovo hostující Antoine Semenyo, který dvěma brankami srovnal. Domácí tlačili a podařilo se jim zvrátit utkání na svou stranu, když si odražený míč našel střídající Federico Chiesa. Na něj ještě v nastavení navázal nejlepší střelec minulé sezony Mohamed Salah.
Před výkopem si na Anfieldu připomněli památku dlouholeté liverpoolské opory Dioga Joty a jeho bratra Andrého Silvy, kteří v červenci tragicky zahynuli při autonehodě. Fanoušci během chvíle ticha drželi na dvou tribunách plakáty s iniciálami sourozenců a jejich čísly „DJ20“ a „AS30“ a hráči Liverpoolu stáli s rukama kolem ramen kolem středového kruhu. Fotbalisté obou mužstev nastoupili s černými páskami, které měl i domácí realizační tým v čele s trenérem Arne Slotem.
Prvním střelcem nové sezony se stal ve 37. minutě Hugo Ekitiké, a když krátce po přestávce zvýšil právě po Francouzově přihrávce na 2:0 střelou k tyči Cody Gakpo, zdálo se, že Liverpool kráčí jasně za výhrou. Bournemouth ale během dvanácti minut díky dvěma rychlým brejkům srovnal: nejprve Semenyo skóroval zblízka po přihrávce Davida Brookse a poté ghanský útočník zakončil po dlouhém sprintu téměř od vlastního pokutového území.
Liverpool nakonec spasil krátce po příchodu na hřiště Ital Chiesa, k němuž se dostal špatně odvrácený míč hostujícími obránci a mistr Evropy z roku 2021 po nevydařené úvodní sezoně na Anfieldu vstřelil svůj první ligový gól za „Reds“. Výhru domácího favorita v nastaveném čase pečetil kanonýr Muhammad Salah.
Zápas byl ve 28. minutě přerušen poté, co si Semenyo stěžoval na to, že ho rasisticky urážel jeden z diváků. Hostující útočník mluvil s rozhodčím Anthonym Taylorem, jenž následně informoval o incidentu oba trenéry a kapitány. Hra se znovu rozběhla zhruba po dvou minutách.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|2
West Ham
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Wolves
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Burnley
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Tottenham
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Fulham
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Brighton
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Newcastle
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Brentford
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Manchester Utd.
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Everton
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Leeds
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup