Jak hubne a nabírá Vémola. Sedm kilo dolů za noc, experty děsí extrémy

Terminátorova zkouška před vstupem do klece. Karlose Vémolu dnes absolvoval nepříjemnou povinnost a dle slov jeho trenéra „nejtěžší součást profese bojovníků“. Aby se mohl postavit do sobotního boje v Edenu, musel na ranní kontrole před očekáváným turnajem Oktagon 58 navážit požadovaný šampionský limit polotěžké váhy, tedy 93 kilogramů, zvládl to s drobnou rezervou. „Shazování je pro Karlose vždy náročné. Ještě ho čeká asi sedm kil,“ prozradil včera André Reinders, hlavní trenér.

Krutá nezbytnost před každým duelem. Dříve než nastoupí před tisíce diváků na fotbalový stadion, museli dnes bojovníci splnit váhové limity. Drsné shazování čekalo i šampiona Karlose Vémolu. Ze čtvrtka na pátek musel shodit přibližně sedm kilo, stejné množství plánuje do sobotního klání s Attilou Véghem nabrat zpět.

„Každé Karlosovo shazování je tak trochu na hraně. Teď, když už nestartuje ve střední váze, to bude mít trochu jednodušší. I tak bude v poslední fázi hubnout zhruba stejně kilo,“ uvedl včera André Reinders, hlavní trenér osmatřicetiletého bijce. „Jedna ze změn, které nastaly, je v silové přípravě. Karlos zesílil, ale s tím nabral i svalovou hmotu, což mu paradoxně ulehčí samotné shazování, protože svaly pouští vodu snáz,“ vysvětlil.

Oproti dřívější strategii nyní nebude Vémolovým cílem po vážení nabrat všechnu váhu zpět. „Jeho devíza v nižší střední váze byla, že většinu soupeřů převyšoval silou a váhou. Jakmile někoho dostal na klec nebo pod sebe, vyčerpal je. V polotěžké váze se ale střetává s bojovníky, kteří mají přibližně stejnou váhu jako on, tedy kolem sta kil,“ vyprávěl kouč. „V tomto boji bude spíš hrát roli pohyb, rychlost a dynamika. Nebude to o tom nabrat co nejvíc.“

Pro odborníky odstrašující příklad

Před avizovaným poslední zápasem kariéry Vémolu čeká zásadní změna. Dříve Terminátor od vážení až do nástupu v aréně cíleně nabral i deset kilo. „Karlos je naprostý profík a chce se hlavně dobře cítit v kleci, takže se nebojím, že se přežere,“ smál se Reinders.

Jestli Terminátor zvládl nabíraní dobře, zjistí tým v předvečer zápasu. „Důležitý je aktivační trénink, při kterém se tělo trochu srovná se shazováním, nabudí se po týdnu hubnutí. Tam se s Karlosem domluvím, nakolik je ještě třeba jíst či nejíst, aby byla bojová váha ideální.“

Pro experty je Vémolovo hubnutí odstrašujícím příkladem, který ve svých učebnicích červeně zvýrazňují. Bojovník už několikrát došel za hranu únosného, kde riskoval vážné zdravotní komplikace. „Poslední extrém nastal před zápasem s Kinclem. To byl nakonec i důvod, proč se rozhodl střední váhu nadobro opustit,“ uvedl kouč. „Přestup do vyšší kategorie mu doporučoval celý tým, včetně jeho sportovního lékaře Jirky Dostála.“

Drastické shazování se může nepříjemně odrazit i přímo v kleci. „Když bojovník nastoupí do zápasu ve stavu dehydratace, kdy po vážení špatně doplní živiny a vodu, zvyšuje se nebezpečí otřesu mozku a K.O.,“ vysvětlil Miloslav Šindelář, expert z Institutu moderní výživy.

Reinders zdaleka není fanouškem brutálního hubnutí svého svěřence. „Obecně to u mých bojovníků vidím nerad, jak kvůli zdraví, tak kvůli dopadům na výkon v zápase. V bojových sportech jsme k tomu ale v postatě nuceni. Důležité je znát zdravé meze. My už pracujeme s tabulkami od expertů, které nám ukazují, kolik můžeme shazovat na vodě, aniž by se to na zdraví podepsalo,“ vysvětlil Reinders. „Karlos je ale specifický, celou kariéru shazoval velké množství váhy. Ke mně přišel už jako hotový zápasník a asi nemá smysl mu narušovat něco, co mu funguje.“