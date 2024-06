Mbappé se v úvodu Eura ošklivě zranil, ale... Překvapivá reakce!

Hořkosladký začátek evropského šampionátu. Ten má za sebou Kylian Mbappé (25), největší hvězda francouzského výběru. Na jednu stranu sice mohl po úvodním duelu proti Rakousku slavit výhru 1:0, ovšem utrpěl krvavé zranění v obličeji. Jeho reakce po zápase ale všechny překvapila!

Běžela 85. minuta utkání mezi Rakouskem a Francií. Fotbalisté ze země galského kohouta rozehrávali přímý kop v blízkosti vápna soupeře. Hvězdný útočník Kylian Mbappé se rozhodl míč hlavičkovat, když v tom to přišlo. Novopečená posila Realu Madrid ve střetu s Kevinem Dansem narazila hlavou do jeho ramene a skončilo to zlomeným nosem.

Podle slov někdejšího lékaře francouzské repre Fabrice Bryanda by mohl Mbappé chybět týmu až 10 dní. Pokud byste ale čekali, že bude po zápase fotbalista bědovat, jste na omylu. „Nějaké nápady na masku?“ ptal se aktuálně jeden z nejlepších fotbalistů světa na sociální síti X s vysmátým smajlíkem v noci po střetnutí.

Odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat. Například od svého nového zaměstnavatele Realu Madrid, jehož zástupci pod příspěvkem zveřejnili fotku Kyliana Mbappého ze šatny, jak má na sobě masku jednoho z členů Želv Ninja, kterou mu před lety dal spoluhráč Thiago Silva v krabici od luxusní značky Dior. Tato varianta koneckonců mezi tipy jasně vedla. „Tahle, Kyliane,“ připsal další uživatel k želví masce.

Nebyla ale jediná. Mezi tipy se objevila třeba typická škraboška, maska známého zápasníka Reye Mysteria, papírová podobizna obličeje francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či političky Marine Le Penové, kterou Mbappé nedávno kritizoval. Někteří ale byli zdrženlivější a doporučili Mbappému klasickou masku, kterou hráči používají při zlomenině v obličeji. Tak co nakonec zvítězí?