Strach o Mbappého. Zničený nos, na trávníku v krvi. Expert: Tohle nechci!

Jedna z největších hvězd EURO na turnaji dohrála hned ve vstupním zápase. Mbappé se zranil v závěru duelu s Rakouskem. Čtyři minuty před koncem základní hrací doby ve výskoku narazil hlavou do ramene rakouského stopera Kevina Dansa.

V okamžiku měl obličej i dres od krve, která se mu řinula z nosu. Za postranní čarou ho doktoři ošetřovali, Francouzi v té chvíli hájili v deseti jednogólový náskok a byli pod velkým tlakem. Otřesený Mbappé, ač viditelně krvácel, se vrátil na trávník i bez souhlasu rozhodčího. Hrát dál ale nemohl, pouze si znovu sedl na hřiště. Vynutil si přerušení hry a možnost vystřídat, i když za cenu žluté karty.

„Tohle při zápasech nechci vidět. Zdržoval hru jen tím, že šel na hřiště bez dovolení a sednul si na trávník. Tohle je nesmysl,“ řekl pro ITV Sport bývalý záložník Manchesteru United Roy Keane. „Poslechl trenéra, aby se vrátil, i když bylo jasné, že hrát nemůže. Nelíbí se mi to.“

Francouzský kapitán odcházel z placu se zakrvaveným dresem a pořádně rozladěný. Zprávy z francouzského tábora v první chvíli nebyly vůbec dobré. „Je s naším lékařským týmem. Jeho nos vypadá špatně, potřebujeme znát další vyšetření. Pro nás je tohle velká nepříjemnost,“ připustil po utkání francouzský trenér Didier Deschamps.

Ztratit jednoho z nejlepšího hráčů světa by pro velkého favorita turnaje znamenalo bolestivou ránu. Následná vyšetření naštěstí dopadla tak, že Mbappé nemusí na operaci, ale rekonvalescence zabere minimálně deset dní. Což znamená vvynechání dvou zbývajících zápasů ve skupině a pravděpodobně i osmifinále, pokud Francie postoupí do play off.

„Náš týmový doktor Franck Le Gall mu na základě vyšetření diagnostikoval zlomený nos, potvrdila to i následná rentgenová vyšetření v nemocnici v Düsseldorfu. Kylian Mbappé se vrátil k francouzskému týmu, kde se podrobí další léčbě. Operace v tuhle chvíli není třeba,“ zpřesnila francouzská výprava diagnózu svého lídra.

Mbappému chystají speciální masku, se kterou by mohl naskočit zpět do turnaje. Kdy a v jaké formě, ale zatím nedokáže nikdo přesně říct.