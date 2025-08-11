Koubek před Rangers: Dotahovat 0:3? Žádný stres. Zvláštní penalta všechno zkreslila
V úterý večer se s fotbalisty Plzně pustí do nelehké mise, pokusí se o otočku ze stavu 0:3 proti Rangers. Plzeň po remíze se Slováckem (1:1) přepíná na evropskou scénu a bojuje o udržení v kvalifikaci o Ligu mistrů. „Podobný zázrak už se ve sportu stal,“ řekl den před výkopem západočeský trenér Miroslav Koubek. Mluvil i o vývoji týmu, který se vyrovnává se ztrátami Lukáše Kalvacha a Pavla Šulce.
Na tréninku jste měl k dispozici kompletní kádr. Je tedy zdravotní stav hráčů v pořádku?
„Na to je jednoduchá odpověď - je to tak.“
Věříte v malý zázrak a obrat z 0:3?
„Historie sportu určitě pamatuje podobné otočky. Blíží se to zázraku. Museli bychom podat mimořádně kvalitní, až heroický výkon, všechny faktory by nám musely zapadnout. Je to velmi těžká mise, ale podobný zázrak už se ve sportu stal. Byť náskok tří branek pro soupeře je samozřejmě významný.“
V lize jste ztratili body s Jabloncem i se Slováckem. Uklidňuje vás jistota Evropské ligy?
„Určitě jsme splnili cíl, být v nějaké skupině evropských pohárů. V tuhle chvíli je to Evropská liga, což je excelentní soutěž, jde o významný úspěch a jsme za něj rádi. Trošku nás trápí poslední výkon v Glasgow, uznávám, že to nebylo dobré. Měli jsme plán, který částečně fungoval, soupeř tolik šancí zase neměl. Ovlivnila to taková zvláštní penalta, pak se to všechno zkreslí do temných kontur. Výkon ale nebyl optimální, chceme hrát lépe. Mohlo s námi také zatřást last minute opuštění mužstva Pavla Šulce. Stalo se, museli jsme reagovat, třeba naše reakce nemusela být optimální. Pak přišlo Slovácko a další nabité zkušenosti, za pochodu to v mužstvu musíme rovnat. Věřím, že jsme schopni udělat progres. Dali jsme si za úkol potěšit proti Rangers diváky a pokusit se vyhrát.“
Kdo tentokrát nahradí Pavla Šulce?
„Typologie nasazení hráčů souvisí s očekáváním, vývojem a obrazem hry, rozestavením. Do některého pasují určití hráči víc, do některého méně. Podle toho pak vybíráme počet ofenzivních a defenzivních hráčů. Rozhodnutí, koho postavit, zvažujeme ze všech úhlů pohledu. Také kdo na koho hraje, jaké jsou vazby mezi hráči. Je toho víc, pak z toho něco směrem k sestavě vypadne.“
Mužstvo trápí produktivita. Vidíte na tréninku, že alespoň tam se hráči v zakončení lepší?
„Je nejdřív potřeba se k šancím dopracovat. Na tréninku každý střílí excelentně, hlavně ofenzivní hráče máme s výbornou technikou. Děláme různá cvičení, ale není tam zápasový stres a tlak od protivníka. Spíš jde o to zlepšit řešení v zápase, kde všechno probíhá pod obrovským tlakem. Tam se nám zcela určitě snížila kreativita.“
Plzeň otáčela v Evropské lize doma před jedenácti lety prohru 1:4 s Lyonem, doma vyhrála 2:1. Sice nepostoupila dál, ale předvedla velmi dobrý výkon. Připomenete hráčům tenhle zápas?
„Zcela jistě nějaké motivační argumenty hráčům řekneme, to je jasné. Připomínka historie je vždycky dobrá. Ale tohle utkání skončilo 2:1, nic se neotočilo, co si budeme povídat (úsměv). Řekli jsme hráčům: ‚Jdete hrát Evropu, běžte si zápas odpracovat, těšte se na něj, žádný stres. Nemějte v hlavě, že otáčíme na 4:0.‘ Pak se nám určitě bude hrát lépe.“