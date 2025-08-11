Manželka Kempného bude rodit ve Švédsku! Přiznala, čeho se bojí
Před pár týdny se manželka hokejového šampiona Michala Kempného (34) podělila o radostnou novinu. Navzdory jejímu boji s endometriózou se stal nádherný zázrak a Nicola nosí pod srdcem druhé miminko. Těhotenstvím ale prochází v době, kdy se spolu se svým mužem přesouvá za jeho novým angažmá do zahraničí, a přiznala, že existují věci, které jí nahání strach.
Michal Kempný už další sezónu v dresu Sparty nepřidá. Alespoň ne teď. Z pražského klubu zamířil na sever, kde bude nastupovat za švédský klub Brynäs. Spolu s hokejovým obráncem do nového útočiště zavítal syn Adámek (4) a těhotná manželka Nicola (35), která prý konec v Česku oplakala. Teď fanouškům prozradila, jak se ohledně přesunu cítí.
„Cesta byla v pohodě, je to let na hodinu a padesát minut a pak hodinu a půl autem. Horší bylo balení předtím. S kufry nám pomáhali rodiče a pak už to Michal musel odtahat sám, na letišti nás čekala dodávka, kterou zařídil nový tým,“ těšilo Nicolu, která v požehnaném stavu samozřejmě s těžkým nákladem pomáhat příliš nemohla.
Zvěčnila ale, že Michalovi zkoušel pomáhat malý syn. Kempná se věnuje bytovému designu a tak samozřejmě fanoušky zajímalo, jak bude vypadat bydlení rodinky na severu. „Bydlíme v části dvojdomečku,“ práskla s tím, že v budoucnu může novým útočištěm své fanoušky provést.
Hned u bydlení mají navíc Kempní příjemné jezero, které ale Nicole nahání trochu hrůzu s ohledem na švédskou zimu. „Té se určitě bojím. Hlavně proto, že jsme přímo u vody, což je teď úplná idylka, ale uvidíme co v zimě. Taky se dost bojím dlouhé tmy. Uvidíme,“ krčila rameny Nicola, která pod srdcem nosí své druhé dítě. Jak prozradila, miminko by mělo přijít na svět ve Švédsku. „Rodit budu tady, ačkoliv vůbec nevím, do čeho jdu,“ řekla.
Prozatím ale sympatickou brunetku těhotenství docela trápí. „Nevolnosti trochu lepší, ale když konstatně nejím, je mi na zvracení a omdlení. Do toho jsem unavená, jak kdybych měla baterie nabité na deseti procentech. V podstatě moc nefunguju, s Adámkem to tak nebylo. Tak nevím, jestli jste to někdo měl podobné,“ povzdychla si nešťastně. Později ukázala, že obávaná vodní plocha u domu jí v horších chvílích trochu pomáhá. Z okna totiž alespoň může pozorovat lodě...