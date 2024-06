Barákovi hlouposti neprošly, Yildizovi ano: Když dva dělají totéž...

Trenér Šilhavý vypoklonkoval Antonína Baráka (29) z nároďáku, protože měla jeho povaha špatný vliv na tým. Asi věděl, proč to dělá...

Barák totiž svojí hloupostí daroval Turecku 70 minut dlouho přesilovku! Nejprve na útočné polovině žlutě zatáhl soka za dres, pak dalšímu na půlicí čáře přišlápl nohu a musel ven!

„Naprosté ovlivnění zápasu, jasná červená. Ale celé to do sebe zapadá. Před minulým zápasem říkal, že bude hrát i přes teplotu, pak jen střídá, a na tiskové konferenci řekne, že byl připravený, ale doktor mu to nedoporučil... Já to nechápu, jak takhle může komunikovat. A teď se navíc stane tohle, jako by tomu šel trošičku naproti a bohužel ho to doběhlo,“ glosoval to trefně expert ČT Karel Poborský.

Jenže do deseti měli jít v první půli i Turci. Kenan Yildiz (19) zle prošlápl kotník Hranáčovi a hned po rozehrávce sestřelil loktem Coufala. Druhé žluté kartě od sudího Kovácse, a tedy vyloučení, ovšem zázračně unikl!