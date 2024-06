Turkům se vykartoval pilíř obrany. Na stopera náhradníci, v bráně nejistota

Klíčová bitva na EURO bez Patrika Schicka? Velmi pravděpodobný scénář. Nutno podotknout, že Turci jsou na tom možná ještě hůř ohledně otazníků a absencí v sestavě. Umíte si představit, že by se na české straně řešila tajenka, kdo ze tří brankářů má chytat? A co kdyby se zranili Holeš a Coufal, Krejčí stál za žluté a na šampionát by neodcestovali další dva stopeři, kteří by připadali v úvahu? Nějak takhle je na tom teď kouč Turků Vincenzo Montella. Na defenzivní linii by potřeboval svého dr. House. A ani on by možná nepomohl.