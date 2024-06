Češi, už žádnou pohromu! Hašek pod tlakem: klíčový den, zmizel v zázemí

PŘÍMO Z NĚMECKA | Potřetí za šestnáct let je Česko ve stejné situaci. K postupu do vyřazovací fáze mistrovství Evropy musí sestřelit Turecko. Jenže vzpomínky na předchozí setkání jsou tak bolavé… Nevyšlo to na EURO 2008 ani v roce 2016. Reprezentace pokaždé klesla do kolen a pakovala se z turnaje. Ve středu v Hamburku dopíše – dosud mrazivou – trilogii. Výhra znamená postup. „Nejdůležitější zápas mé trenérské kariéry,“ připustil Ivan Hašek. Pánové, už žádnou pohromu!