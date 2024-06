Pavouk EURO 2024: Možní soupeři v play off. Kdo má šanci ze 3. místa?

Skupinová fáze se na EURO 2024 pomalu přelévá do druhé poloviny, už se také začínají rýsovat první postupující do osmifinále. Prohlédněte si program play off na EURO 2024 a možné soupeře české reprezentace v případě postupu.

Pavouk EURO 2024

Program play off na EURO 2024

29. června (18:00) 2A - 2B (osmifinále) Berlín 29. června (21:00) 1A - 2C (osmifinále) Dortmund 30. června (18:00) 1C - 3D/E/F (osmifinále) Gelsenkirchen 30. června (21:00) 1B - 3A/D/E/F (osmifinále) Kolín nad Rýnem 1. července (18:00) 2D - 2E (osmifinále) Düsseldorf 1. července (21:00) 1F - 3A/B/C (osmifinále) Frankfurt 2. července (18:00) 1E - 3A/B/C/D (osmifinále) Mnichov 2. července (21:00) 1D - 2F (osmifinále) Lipsko 5. července (18:00) čtvrtfinále Stuttgart 5. července (21:00) čtvrtfinále Hamburk 6. července (18:00) čtvrtfinále Düsseldorf 6. července (21:00) čtvrtfinále Berlín 9. července (21:00) semifinále Mnichov 10. července (21:00) semifinále Dortmund 14. července (21:00) finále Berlín

Možní soupeři Česka v osmifinále

postup z 1. místa

Tato varianta je po prohře s Portugalskem nejméně pravděpodobná, nicméně pokud by Česko nakonec postoupilo z 1. místa ve skupině F, utká se v osmifinále s jedním z týmů na 3. místech a to konkrétně ze skupiny A, B nebo C.

postup z 2. místa

Postup z 2. místa ve skupině F znamená osmifinálový souboj s vítězem skupiny D, ve které má k prvenství po prvních zápasech nakročeno Francie a Nizozemsko. Ve hře je tedy i repríza osmifinálového duelu EURO 2020.

postup z 3. místa

Pokud by si česká reprezentace vybojovala postup ze 3. místa, záleželo by i na složení ostatních postupujících ze třetích míst. Každopádně českým soupeřem by byl buď vítěz skupiny B nebo C.

Postupový klíč ve skupinách

Postup do vyřazovací části EURO 2024 si zajsití 16 nejlepších týmů podle následujícího klíče:

2 nejlepší z každé skupiny

4 nejlepší týmy na 3. místech

Co rozhoduje o umístění v případě stejného počtu bodů?

Dá se očekávat, že o postupu do play off EURO 2024 budou rozhodovat detaily, klíčová bude i minitabulka týmů na 3. místech, ze které postupí čtyři nejlepší. Jaká jsou tedy kritéria v případě shodného počtu bodů v základních skupinách ME ve fotbale?

body ve vzájemných zápasech rozdíl skóre ve vzájemných zápasech vstřelené góly ve vzájemných zápasech rozdíl skóre ve skupině vstřelené góly ve skupině penaltový rozstřel, pokud spolu týmy skupinu zakončují nejméně žlutých a červených karet lepší postavení po kvalifikaci los, pokud půjde o Německo, které jako pořadatel postoupilo automaticky

Co rozhoduje v tabulce třetích týmů?