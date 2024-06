Kdo fiasko odskáče? Předseda svazu Fousek spustil opět alibistickou tirádu

Jak se v české kotlině říká: „Nemažme si med kolem huby!“ Jeden usmolený bodík, poslední flek v hratelné grupě a bleskové potupné vyřazení jsou zkrátka fiasko. Kdo to odskáče? Zase asi nikdo!

V Hamburku na toto ožehavé téma hovořil muž s tváří úředníka z ministerstva lesů, luk, vod a strání. Jako obvykle tak, aby nic neřekl. Šéf svazu Petr Fousek (61) má nároďák v gesci a pověst činovníka, jenž nikdy nic natvrdo nepojmenuje a nerozsekne. »Nezklamal«, a opět předvedl alibistickou tirádu.

Do srpna času dost…

„Euro budeme analyzovat na srpnovém výkonném výboru a vyhodnotíme si ho. Musíme si položit otázku, proč jsme neudělali víc bodů,“ pravil na německé půdě Fousek. Jo, takže nechá blamáž vyhnít ještě hafo týdnů. Pak, stejně jako za exkouče Šilhavého, vznikne nějaký elaborát, zůstane zamčený v sejfu jeho strahovského kanclu, a karavana potáhne dál! Včetně kouče Ivana Haška (60), kterému nominaci na ME posvětili letitý kamarád Fousek a jeho pracovní skupina.

Klid na práci

Hašek má s FAČR kontrakt na měsíční gáži cirka 520 000 korun do konce kvalifikace MS 2026, a při své inauguraci se zasnil: „Touha dostat se na světový šampionát mě požene dopředu.“ Dostal šanci svoje tužby naplnit. Po příletu do Prahy totiž Fousek pronesl: „Pokud jde o pozici trenéra, nemyslím si, že by byl po tomto neúspěchu v ohrožení, nastoupil s dlouhodobější perspektivou.“ A je to! Hlavně žádná ukvapená rozhodnutí a klid na práci v exekutivě UEFA. Petr Fousek za ni bere v Nyonu odhadem 400 000 korun měsíčně...