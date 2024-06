Ivan budovatel

Kontinentální šampionát nebyl středobodem vesmíru Ivana Haška. Hned, jak se chopil reprezentačních otěží, přiznal sen: „Být na mistrovství světa i jako trenér.“ Coby hráč to dokázal na MS 1990 v Itálii. „Euro je velká věc, ale v porovnání se světovým šampionátem jsou to nebe a dudy,“ dodal. Bude to ale těžká písemka. Taky proto vzal do Německa hrst mladíků na zkušenou, v budoucnu se to může hodit.