Česko jde v Lize národů i na Albánii. Hašek: Chceme ukázat, že jsme lepší

První významná událost pod taktovkou Ivana Haška proběhla v Paříži. Los Ligy národů, kde česká reprezentace aktuálně patří do výkonnostní skupiny B, přiřkl národnímu týmu Ukrajinu, Albánii a Gruzii. Podzimní program po skončení EURO v Německu nasměruje českou družinu na východ. Pikantní bude pokus o revanš s Albánií, ošemetný souboj s válkou zmítanou Ukrajinou. Cíl je jasný – pokusit se skupinu vyhrát, posunout se do elitního áčka a navíc si pomoct do následující kvalifikace o světový šampionát 2026 v Americe.