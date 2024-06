Kobylík ostře o EURO: Průšvih! Barák zapadal do pomalosti, fotbal jde jinam

Cesta českého nároďáku skončila na EURO v Německu už po základní skupině. Pouze s jediným získaným bodem se jedná o silný neúspěch výběru Ivana Haška. „Je to průšvih,“ říká otevřeně expert deníku Sport a webu iSport.cz David Kobylík. Bez příkras hodnotí vystoupení týmu, naznačuje, kde má český fotbal největší problém. „Neprodukujeme hráče do elitního fotbalu,“ řekl například bývalý záložník.

Jaká byla česká stopa na EURO?

„Jen se potvrdilo to, co velmi dobře pojmenoval Karel Poborský ve studiu. Společně se Skotskem jsme byli nejslabším týmem, co se týká individuálních dovedností, rychlosti, dynamiky, práce s míčem v rychlosti. Nůžky se stále víc rozevírají, nemáme rozdílové hráče, zápasy na EURO to jenom potvrdily.“

Ovlivnil zápas s Tureckem Antonín Barák zbytečným vyloučením?

„Sudí byl, jaký byl... Ale takový hráč nemůže dostat druhou žlutou ve 20. minutě. První faul byl úplně nesmyslný. V prostoru a při zákroku, kde ví, že žlutou dostane. Je tam pozdě, šlo o úmyslný zákrok, nereagoval na presink. Takhle zkušený borec! To samozřejmě ovlivní zápas. Nemůžeme se schovávat za rozhodčího. Přitom dostal neskutečnou podporu od trenéra Ivana Haška , udělali z něj lídra. Takový hráč nesmí takhle selhat. Chápu, že spoluhráči byli bezprostředně po zápase relativně kolegiální, tohle neřeknou hned do médií.