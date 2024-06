Čeští fanoušci MMA zuří kvůli přenosu zápasu Procházky: Málem prošvihli KO!

Jednalo se o doposud nejdůležitější zápas Jiřího Procházky (31) v tomto kalendářním roce. Bohužel ale mistrovský pás UFC nezískal. Soupeř Alex Pereira (36) českého bijce poslal k zemi brutálním kopem do hlavy. Ten málem ale čeští televizní diváci neviděli a pořádně zuří!

Na ten zápas se těšili několik týdnů. Někteří z nich celou noc nespali jen proto, aby opět viděli českého fightera Jiřího Procházku v akci, jak se bije o titul v polotěžké váze. Spousta českých příznivců MMA byla ale po střetnutí pořádně vytočená. Ne ani tak proto, že Procházka padl po Pereirově kopu do hlavy, ale kvůli toho, že málem neviděli závěr!

Fanoušci, kteří sledovali boj na stanici Nova Sport 6, se místo tradičního úvodu druhého kola hned od začátku dočkali jen reklamy na sázkovou společnost. Přenos se k zápasu vrátil až ve čtvrté vteřině druhého kola právě v moment, kdy Pereira zasadil Procházkovi onen kop. Neviděli tak těch několik momentů předtím, které tomu předcházely. Na sociálních sítích pak dali najevo svůj vztek. „Mnoho let člověk čeká na tento zápas a místo rozhodující chvíle vidí reklamu. Jste neskuteční amatéři,“ napsal jeden z uživatelů na facebooku.

To ale ani zdaleka nebylo vše. „Narvat do hlavního zápasu tolik reklam, že se vysílání vrátí až v páté vteřině dalšího kola, kdy už je bohužel rozhodnuto, to je fakt síla. Ještě, když za to člověk platí a čeká na to sedm hodin do šesti do rána. Ani komentátor Michal Petrgál nevěděl, co se děje. Tímhle jste naprosto zničili zážitek z celého večera a přiznám se, že takhle na*ranej jsem dlouho nebyl,“ soptil další z uživatelů.

Další například uvedli, že si po návratu do přenosu z druhého kola mysleli, že Pereirův finální kop je pouze záznam z kola prvního. „Člověk se chce dívat na reklamy a oni mu tam dají fight. Klasika TV Nova,“ komentoval uživatel kontroverzní moment s notnou dávkou sarkasmu. „Nova Sport super. Vidět konec skoro z opakování,“ stěžoval si další nespokojený fanoušek na sociální síti. Podobných reakcí byste na instagramu či zmíněném facebooku našli desítky. Nezbývá než doufat, že do příště se přenos klíčových MMA zápasů doladí.