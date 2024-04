Insider o Procházkově chaosu: V USA milují extravaganci, pro UFC je ideál

Zápas jste komentoval, jaké to bylo?

„Je to strašný, hrozný. (usmívá se) Pokaždé, když v kleci máte kamaráda nebo svěřence, je opravdu těžké na zápas koukat. Ještě s tím, jaký má Jirka styl, je každý jeho souboj infarktový.“

Co jste si říkal po prvním kole?

„Když jsem viděl první čtyři minuty, myslel jsem, že je Rakič zkrátka lepší, trefoval, zatímco Jirka vůbec. Dobře okopával přední nohu, až Jirku donutil měnit postoj. Obával jsem se, aby se to na průběhu souboje příliš neprojevilo. Známe však samuraje, on by si radši nechal zlomit nohu, než aby to vzdal. Jakmile jsem viděl, že Jirka trefil na konci úvodního kola a otřásl soupeřem, všiml jsem si, že se chytil do rytmu a dostal, jak se říká, slinu.“ (směje se)

Když pak přišla přestřelka, která byla předzvěstí finiše, věřil jste, že už se zápas blíží k definitivnímu konci?

„Na konci první kola jsem tušil, že