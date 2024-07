Hvězda Anglie Bellingham: Překvapivá slova o urážlivém gestu proti Slovensku!

Na hřišti proti Slovákům ho bylo plno. Především v samotném závěru utkání. Jude Bellingham (21), jedna z největších hvězd anglické fotbalové reprezentace na letošním Euru, nejdříve minutu a půl před koncem vyrovnal na 1:1, aby pak o pár vteřin později udělal směrem k lavičce soupeře urážlivé gesto. Elitní čutálista se ale nyní ke kontroverzi vyjádřil.

Ten gól by klidně mohl aspirovat na branku turnaje. Hvězdný záložník Jude Bellingham v závěru osmifinále ME proti Slovensku vystřihl nůžky a v samotném závěru zabránil anglické blamáži, když srovnal na 1:1. Společně s tím se ale hojně diskutuje i o jeho neuctivém gestu, které mělo patřit hráčům soupeře. O co přesně šlo?

Na videu je zachycen Bellingham, jak si políbí pravou ruku a následně si ji dá mezi nohy. To spoustu fanoušků pobouřilo. Fotbalista, který v sobotu 29. června oslavil narozeniny a i přes svůj mladý věk je považován za profesionála, který dokáže většinou zachovat chladnou hlavu, nyní nešťastnou situaci vysvětlil.

„Jednalo se o vtip, který pochopí jen několik blízkých kamarádů. K dnešnímu výkonu Slovenska nechovám nic jiného než úctu,“ napsal Bellingham po utkání na sociální síť X. Podle reakcí uživatelů pod příspěvkem se ale jeho omluva nesetkala s pochopením.

„Vtipná gesta, která pochopí pouze přátelé, mají zůstat mezi přáteli. Věděl jsi moc dobře, co jsi dělal. Styď se,“ napsala jedna z uživatelek. Členovi Realu Madrid nepomohl ani fakt, že před vzájemným střetnutím do médií řekl, že ani nevěděl, že nastoupí proti Slovensku. Je přinejmenším fér napsat, že po osmifinále na Slováky jen tak nezapomene.