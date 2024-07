Hrdí smutní Slováci. Bellinghamův gól? Dýka do srdce, řekl Hancko

Bylo to tak blízko….Slovensko na EURO sahalo po senzaci, ještě v 95. minutě vedlo v osmifinále nad slovutnou Anglií 1:0. Vyřazení 1:2 po prodloužení koušou hráči a trenér Francesco Calzona hodně těžce. „Dlouho jsem nebyl kvůli fotbalu tak smutný,“ vyznal se obránce Dávid Hancko, letní přestupový cíl Liverpoolu či Atlétika Madrid.

Nakonec to byl slavný střelec Harry Kane, kdo uzemnil hlavičkou na začátku prodloužení statečné Slováky. Do té doby se trápil, zahodil velkou šanci. Hlavičku zblízka po Toneyho přiťuknutí však už trefit musel. „Musíme být na mužstvo hrdí. Druhý poločas prodloužení jsme hráli prakticky na polovině soupeře. Nemám k tomu co dodat. Hráli jsme vyrovnaný zápas s Anglií, hodnota našeho týmu je obrovská,“ soukal ze sebe italský expert Calzona, který reprezentaci výrazně pozvedl. Dal ji jasnou herní tvář a víru ve vlastní síly.

Po postupu z těžké skupiny mohli Hancko a spol. dokázat ještě víc. „Jsem smutný, mohli jsme se radovat my,“ ulevil si kapitán Milan Škriniar. „Vytvořili jsme neskutečnou partu. Věřím, že se vrátíme silnější,“ dodal borec z PSG.

Slovenské hvězdy vnímaly, že byla na spadnutí výjimečná věc. Stačilo ustát závěrečný nápor favorita, pohlídat si Walkerův dlouhý aut v páté ze šesti nastavených minut. Jenže Jude Bellingham zůstal ve vápně neobsazený a nůžkami vystřihl jeden z nejlepších momentů turnaje. „Byli jsme blízko něčemu výjimečnému, o čem jsme snili. Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, ale nakonec se to otočilo naruby. Bellinghamův gól byla dýka do srdce,“ povzdechl si Hancko, manžel české tenistky Kristýny Plíškové a bývalý zadák pražské Sparty.