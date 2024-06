Škrtel: Bolí to. Bellingham by měl vážit slova. Schranz ještě může přestoupit

V reprezentaci odkopal přes stovku zápasů. Osm let byl součástí kabiny Liverpoolu. Martin Škrtel je na Slovensku fotbalovou personou. Svým následovníkům proti Anglii v osmifinále EURO držel palce jako každý fanoušek. Těsně to nevyšlo. „Pojďme na to, i když se mi nebude odpovídat snadno,“ hlesl v úvodu rozhovoru pro iSport.cz pár minut po osmifinálové prohře 1:2 po prodloužení.

Když jste se dozvěděl, že půjdou v osmifinále na Anglii, co jste si pomyslel?

„V momentální situaci to byla asi ideální chvíle proti Anglii hrát. Dosud totiž jejich výkony nebyly oslnivé. Angličané to potvrdili i v neděli. Nechci říct, že naši hoši byli lepší, ale Slovensko si dokázalo vytvořit šance. Je to velká škoda. Kdyby to skončilo 0:4, tak je to asi lepší než takový průběh.“

Překvapilo vás, jak se na turnaji prezentuje Anglie? První poločas zase špatný a trenér Gareth Southgate se tvářil na lavičce, že to je velké překvapení.

„Už jsme si zvykli, že Anglie hraje na turnaji špatně. Bohužel naši proti nim nezvládli jednu herní situaci v závěru. O to víc to mrzí. Takový je fotbal.“

Co jste říkal na vyjádření Juda Bellinghama, že vlastně ani nevěděl, že budou hrát proti Slovensku?

„Má svou velkou kvalitu, ale na takové výroky ještě nedorostl. Měl by vážit slova a naučit se respektovat soupeře. Myslím si, že když se ho dnes někdo zeptá, kdo jsou Slováci, nebo kde leží Slovensko, tak už bude vědět.“

Slováci vběhli na hřiště v dobrém rozmaru. Jaká byla nálada na Slovensku po postupu ze skupiny?

„Byla cítit radost, protože ten hlavní cíl postoupit ze skupiny se povedl. Nebudeme si nic nalhávat. Země jako je Slovensko se do play off velkého turnaje nekvalifikuje každý rok. Osmifinále s Anglií byla velká věc a ten tým byl nastavený tak, že mohl jít dál. Bohužel.“

Slovensko bylo pár desítek sekund od postupu. Dalo se z vašeho pohledu nějak těm gólům Bellinghama a Kanea zabránit?

„Těžko se tomu dalo zabránit. Angličané vsadili zejména za toho stavu 0:1 všechno na jednu kartu. Hlavně ten gól Bellinghama, byl takový, že se podobně možná v kariéře už nikdy neprosadí v tak důležitém momentu. Řekl bych, že to byla shoda náhod. Ani jeden z těch anglických gólů nepřišel po nějaké nádherné akci.“

Trenér Francesco Calzona tím, že poslal do hry Gyömbéra, začal hrát na tři stopery vzadu. Nerozbilo to paradoxně kompaktnost obrany?

„Poslal ho tam s jasnou vidinou, aby vyztužil defenzivu, když jsme vedli 1:0. Bylo to těžké naskočit, protože ten adrenalin pracuje, Gyömbér se do toho musel rychle vpravit. Odvedl, co se dalo. A jestli to byl dobrý tah? Ať si to vyhodnotí Calzona se svým štábem.“

Co jste říkal na metr sudího Melera? Od začátku solil karty, pak Juraj Kucka vyrobil dva tvrdé zákroky, byť už měl žlutou a Meler na to nic.

„To byl takový turecký styl rozhodování. Znám to z vlastní zkušenosti, když jsem tam hrával. Dokonce znám i Melera. Kolikrát Turci dají žlutou na začátku a pak netrestají mnohem horší zákrok. Je to takový jiný styl jako i turecký fotbal celkově.“

Řekl si výkony na EURO Ivan Schranz ještě o jeden velký přestup ze Slavie za lepším?

„Když dáte tři góly na EURO, tak si vás zákonitě někdo všimne. Ivana znám jako poctivku. Šanci dostal, chytil ji, odehrál všechny zápasy a byl tahounem mužstva. Je mu třicet, ale to ještě není tolik, aby nemohl někam do zahraničí. Přál bych mu to.“

V čem podle vás Francesco Calzona pozvedl reprezentaci po Štefanu Tarkovičovi?

„Byl neznámou a neměl velkou podporu. Z nějakého důvodu si ho svaz vybral. Dal mužstvu tvář a změnil myšlení hráčů. Najednou jsou Slováci sebevědomí a nebojí se hrát s žádným soupeřem. Myslím si, že už své kritiky umlčel. Přiznám se, že jsem mezi ně ze začátku patřil i já, ale nutno říct, že Calzona na Slovensku odvádí skvělou práci.“

Konec v osmifinále je hořký, ale jak byste zhodnotil působení Slovenska na EURO?

„Velmi kladně. Dva zápasy jsem viděl na vlastní oči, hráli dobře. Škoda zápasu s Ukrajinou a pochopitelně toho duelu s Anglií. Kdyby se povedlo čtvrtfinále, byl by to úspěch, který nemá na Slovensku obdoby. Momentálně to hodně bolí celý tým i fanoušky. S odstupem času si ale hráči uvědomí, čeho dosáhli. Právem na sebe můžou být hrdí.“