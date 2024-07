Poborský už nebude komentovat: Diváci se zlobí na ČT!

Jako hráč býval bručoun. Šest let zpět mu hrozilo, že kvůli ochrnutí obličeje bude mít problémy s mluvou. Během Eura se ovšem Karel Poborský (52) rozmluvil tak, že většina diváků ho poslouchá nejraději!

Na zpěv byl kanón Karel Gott, v řečnění o fotbale vyniká jeho jmenovec Poborský. Euro mu sedlo báječně! Diváci se při pohledu na komentátory posledních tří zápasů rozčilují: Jak je možné, že vrchol bude bez legendárního reprezentanta?! Ono to ale na druhý pohled vypadá docela jinak! Karel sice nebude komentovat zápasy, ale pokaždé k nim promluví ze studia.

Šlo o zdraví

Před šesti lety přitom i kvůli televizi málem přišel o zdraví. „Bolela mě hlava, otekla mi pusa, měl jsem teploty. V nemocnici mi chtěli udělat punkci, aby stanovili diagnózu. To ale znamenalo hospitalizaci, což jsem nechtěl. Hrálo se mistrovství světa a já měl komentovat v televizi, o to jsem nechtěl přijít,“ popsal své problémy, které způsobil neléčený zápal mozkových blan, k němuž se přidal těžký zápal plic.

„Ochrnula mi půlka obličeje a než jsem vyšel ze studia , měl jsem spoustu esemesek, proč tam lezu opilej,“ zavzpomínal. „Druhý den ráno už jsem jel do nemocnice a lékařka mi později řekla, že to bylo o hodinách, maximálně o dnech, a bylo by to už nevratné. Přes měsíc jsem se pak dával dohromady,“ přiznal Karel v pořadu Česká ulička.

Učí se

Kde hledat základy jeho rozkvětu za mikrofonem? „Poctivě se připravuje. Sám přiznal, že když začal chodit k nám, tak brzy zjistil, že jen s tím, co zná z kariéry, nevystačí,“ popsal reportér Karel Häring, jenž s Poborským spolupracuje při vysílání anglické ligy na Canal+ Sport. V červnu 2021 Poborský kandidoval na šéfa fotbalové asociace, ve volbách prohrál s Fouskem. Tehdy měl motto: „Jdu do toho naplno, celým svým srdcem, duší i znalostmi. Fotbal musíš milovat!“ Zjevně se ho drží i ve své televizní činnosti.