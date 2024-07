SESTŘIH: Španělsko - Francie 2:1. Yamalův gól snů, finále po 12 letech

A že prý je EURO nuda. Semifinálová partie Španělska s Francií předčila veškerá očekávání. Minimálně v první půli určitě. Po Randálu pro Španělsko spadli Francouzi do Yámy, řečeno nadsazeně. Rychlé trefy Randala Kolo Muaniho a Lamine Yamala určily ráz zápasu. Do úterního večera neprostupná francouzská zeď kapitulovala ještě jednou gólem Daniho Olma. Šikula z Lipska se proměnil v nejproduktivnějšího hráče turnaje a nejlepšího střelce. Španělsko slaví výhru 2:1 a postup do finále mistrovství Evropy, kde vyzve vítěze ze souboje Anglie proti Nizozemsku.

Příliš elitních kanonýrů v Německu nepřesvědčilo. Lukaku si nepotykal s ofsajdovou pastí, Ronaldo nabil slepými a Mbappé balí masku s jedinou trefou do kufru. Už bez ochrany zlomeného nosu nastoupil proti Španělům. Připsal si asistenci, ale svůj tým nespasil.

„Odhodil masku, ale pořád v šestnáctce měl respekt a limitovalo ho to. Letěla tam spousta centrů do prostoru na penaltu a Mbappé stál za těžištěm hry, což bych nečekal,“ komentoval výkon francouzského kapitána někdejší kouč Slovácka Martin Svědík v iSport studiu.

A tak se při španělské jízdě do finále přidal k top střelcům EURO Dani Olmo. Šestadvacetiletý záložník Lipska se trefil potřetí stejně jako Gakpo, Musiala a spol., jenže k tomu přidal na turnaji zatím dvě asistence. Vyšší bere a Olmo se tak stává nejproduktivnějším hráčem turnaje.

Přitom jej kouč Luis de la Fuente dosud posílal do hry jako náhradníka. Proti Itálii dokonce nehrál vůbec. Důvod je zřejmý. Ve středu pole dostával přednost klenot Barcelony Pedri, dokud ho nenabral ve čtvrtfinále na vidle zlý muž zápasu Němec Toni Kroos. Mládenec z Katalánska je po jeho zákroku out do konce turnaje a cesta se tak otevřela pro Olma, se kterým má Svědík osobní zkušenost.

„Když začínal kariéru, byl poslaný do Dinama Záhřeb, hráli jsme přípravu, nepůjčil nám balon. Pamatuju si, jak byl gólový,“ pěl ódy na rodáka z Terrassy vítěz českého poháru 2022.

Olmo se vydal do Chorvatska jako teenager z Barcelony. Spousta kluků sní o opačné cestě, Olmova rodina ale uvěřila v opak. Španělská „eurokometa“ strávila v Záhřebu šest let. Evidentně to jeho kariéře pomohlo. „Vyndali ho z komfortu, dali do jiné země. Trochu se zocelil. Přizpůsobil se na dospělý fotbal skvěle,“ chválil dál bývalý kouč Slovácka.

V semifinále proti Francii nejprve nechali Španělé promluvit centrem Mbappého a trefil se Kolo Muani. Jednalo se o první gól ze hry galského kohouta na celém turnaji. Ale byla to spíše španělská rozbuška. Nejprve přišel polibek geniality. Lamine Yamal z pětadvaceti metrů nedal Maignanovi utaženou ránou šanci. V sobotu oslaví sedmnácté narozeniny a gólovou trefou se stal nejmladším střelcem závěrečných turnajů. Překonal tak i Brazilce Pelého.

A Francouzi pro změnu poprvé ze hry také inkasovali. Ještě se španělští fans ani neusadili po euforické oslavě a pálil právě Olmo. Skvěle se uvolnil ve vápně. Jeho střelu si sice srazil do sítě Jules Koundé, ale Olmův pokus by do branky směřoval. Řídící orgány UEFA ještě mohou s verdiktem leccos udělat, ale zdá se, že trefa bude záložníkovi Lipska připsána.

Zdálo se, že nová meruna na turnaji přináší gólové hody. Speciální stříbrná verze se liší od míče, který byl dosud na turnaji, jen svou barvou a honosným názvem Fussballliebe Finale. Právě s tímto míčem se bude hrát i druhé semifinále a nedělní finále.

Bohužel však druhá půle gólovou radost už nepřinesla. Španělé dokázali pečlivě bránit. Stříbrná koule sice kolem brány Unaie Simóna docela létala, ale extra šanci si Mbappé a spol. nedokázali vypracovat. Španělé skoro rezignovali na útok jako takový. První rána Španělska po pauze? Až v 82. minutě pokus Yamala nad. Největším vzruchem tak byl v 59. minutě neukázněný fanoušek na place, kterého se však pořadatelům podařilo včas zpacifikovat.

Galský kohout tak na EURO dokokrhal po prohře 1:2. Kouč Didier Deschamps se nestane nesmrtelným jako první člověk, který vyhraje MS i EURO jako hráč i trenér. Celá Francie doufala, že si v neděli 14. července zahraje její národní tým finále v Den pádu Bastily. To už se ale nesplní.

Čelo tabulky střelců EURO 2024:

1. Dani Olmo (Španělsko) – 3 góly + 2 asistence

– 3 góly + 2 asistence 2. – 3. Mikautadze (Gruzie) – 3 góly + 1 asistence

– 3 góly + 1 asistence 2. – 3. Gakpo (Nizozemsko) – 3 góly + 1 asistence

– 3 góly + 1 asistence 4. – 5. Schranz (Slovensko) – 3 góly + 0 asistencí

– 3 góly + 0 asistencí 4. – 5. Musiala (Německo) – 3 góly + 0 asistencí