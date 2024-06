I Poborský chtěl vidět Ronalda! Hvězdu chránil ředitel komunikace

O půl páté odpoledne začala tréninková jednotka českého týmu. Na ploše stadionu, kam mají před zápasem novináři přístup, byť jen na obligátních patnáct minut, bylo celkem plno. Patrik Schick, star z Leverkusenu, lákal fotografy i kamery. Na straně, kde bylo nejvíc českých novinářů, se pohyboval Vladimír Coufal. Když mu Tomáš Souček, spoluhráč z West Hamu, adresoval příliš vysokou přihrávku a balon narazil do reklamních banerů, rozverně prohodil. „Na tohle jsem zvyklej. Pohoda,“ smál se.

Na světelné tabuli se odpočítával čas, aby novináři věděli, kdy mají opustit prostory u hřiště. Coufal zase hláškoval. Tentokrát k Václavu Černému. „Venco, podívej, jedenáct minut do konce. Dneska to bude kratší, ale intenzivní.“

Po krátkém úvodním výklusu se do děje vložil francouzský kondiční trenér Nicolas Dyon. „Guys, do šesti do skupinek. Tady šest, támhle šest, šest, šest,“ gesty ukazoval směrem k postranní čáře. Dával si záležet, aby všechno odsýpalo. Hráči okamžitě zpozorněli. Co následovalo? Slušný cvrkot. Energická cvičení pro zahřátí. Na odpočinek zapomeňte. „Chceš se zavařit? Tak pojď s námi,“ vybídl rozesmátý Lukáš Červ, nováček na velkém turnaji, vedoucího mužstva Michala Černého.

V 18.45 se na plochu Red Bull Areny dostala, ve vší úctě k Čechům, mnohem vzácnější návštěva - Portugalsko. Jestliže na Haškův tým bylo zvědavo celkem dost žurnalistů, zájem o zítřejšího soupeře Česka byl o dva levely vyšší. Okolo hřiště bylo narváno. Každý chtěl ulovit nejlepší záběr, výjimečnou fotografii.

Při klasickém kolečku se to jistě podařilo. Ronaldo běžel první v řadě, vedle něj další superstar Ruben Dias a Diogo Dalot. Pak se Portugalci pod dohledem kondičního trenéra přesunuli do vápna. Trávníkáři zesinali… Pažit v šestnáctce je totiž posvátný. Během tréninkových jednotek se nikdy nevyužívá k rozcvičce. Portugalsko je ale v Německu výjimečný host. Na privilegia má evidentně nárok.

Bylo vtipné pozorovat mumraj okolo. Kam se přesunul Ronaldo, tam se přemísťovali kamerami, reportéři, prostě úplně všichni. Jednou byla tlupa novinářů ze všech koutů Evropy na levé straně. Jakmile CR7 přeběhl na opačnou stranu, had se dal znovu do pohybu. V jednu chvíli dokonce musel zasáhnout ředitel komunikace portugalského mužstva. „Tady ne, nefoťte, netočte. Jděte pryč!“

Chlap, o kterého dnes šlo, se obrovským zájmem nenechal ani vteřinu vykolejit. Je dávno zvyklý. Ví, jak si s takovými situacemi poradit. Vlastně je vůbec nevnímá.

Po rozcvičení si vyměnil pár standardních přihrávek s Pepém, dalším veteránem v portugalské sestavě. V tu chvíli bezpečnostní pracovník zahlásil. „Dvě minuty do konce, odejít musíte východem naproti.“

Poslední záběry. Poslední fotky. Zítra Ronaldo vyrazí proti Česku. Podle informací od portugalských novinářů by měl být v základní sestavě.