Svitková o komentování v ČT: Chyb už bylo. Rady od Záruby i tykání s Karlem

Sedí vám taková role?

„Těžko říct. Ať to posoudí diváci. Snažím se dělat maximum, aby všechno co řeknu, dávalo hlavu a patu. Aby moje poznámky byly přínosné a odrážely konkrétní zápas i celé mistrovství.“

Dostávají se k vám ohlasy od lidí?

„Ano, pozitivní i negativní. Ne každému se trefím do vkusu. Snažím se dělat maximum, ale vím, že je hodně prostoru ke zlepšení. Každým vstupem chci být lepší a lepší.“

Objevují se i názory typu – co ženská mluví do mužského fotbalu. Vnímáte to?

„Tohle se řeší iks let. Není to nic nového, je to všude ve světě. Že ženy komentují mužský fotbal, je třeba v Anglii mnohem víc zaběhlé, přesto tam jsou pořád taky odpůrci. Ani nevymizí. S tím se musí počítat.“

Na ČT sport při EURO jste hodně na očích. Bála jste se toho?

„Když jsem začínala na Canal+ Sport s Premier League, měla jsem k tomu respekt. Prošla jsem si největší nervozitou. Tady jsou moje výstupy ještě víc vidět. Bylo mi jasné, že se to bude řešit. Na začátku jsem si s tím hlavu nelámala, ale s tím, jak se start turnaje blížil, mi všechno postupně docházelo.“

Ve studiu jste už potkala řadu fotbalových osobností. Jak vás berou? Co třeba Karel Poborský?

„On je skvělý. S ním se znám právě už z Canal+ Sport. Pomáhá mi a podporuje mě. Cením si toho, že jsem se s ním mohla poznat. A jsem vděčná, že si s ním můžu tykat.“

Nesouhlasila s Poborským

Ale nebojíte se mu ani oponovat, že?

„Říkal, že Anglie by mohla mít slabinu na postu levého obránce, protože Kierran Trippier hraje v Newcastlu napravo. Což je jeho názor.“

Se kterým jste úplně nesouhlasila. Mám pravdu?

„Karel ví, že to není nic proti němu. Nedělám to na sílu, nebo abych vypadala chytře. Když mám odlišný názor, snažím se divákovi nabídnout i druhý pohled. Třeba někdo situaci vidí podobně a najde se v tom.“

Což je jistě dobrý přístup.

„Na školení před mistrovstvím nám tloukli do hlavy, že je fajn divákovi nabídnout víc pohledů. Měli jsme dokonce spolu s komentátory a experty prezentaci od pana Záruby (Robert Záruba, vedoucí sportovní redakce ČT), vyžadoval to od nás.“

Už jste usedla vedle Jaromíra Bosáka. Radil vám?

„Stoprocentně. Snažil se mi pomoct a dával mi různé rady. Kdykoliv potřebuju, můžu se na něj obrátit. To platí od všech a jsem za to hrozně vděčná.“

Čerpáte hodně z hráčských zkušeností?

„Pořád se v tom hledám. Nemám žádnou praxi, mám za sebou snad třetí spolukomentování mužského fotbalu. V ženském jsem pořád do dvaceti. Což je pořád strašně malé množství. Když jsem se bavila s top komentátory, říkali, že na nějakou úroveň se dá dostat až v řádu let. Pro mě je tohle úplný začátek, neočekávám, že budu perfektní. Dělám ale maximum.“

Vybavíte si nějaké perličky nebo chyby?

„No, už jsem udělala dost chyb. Je důležité si všechno kontrolovat, aby se ven nedostal neověřené informace. Je potřeba si všechno kontrolovat navzájem, i když něco připraví kolegové. Je to opravdu dlouhé a je toho hodně. Jsme pořád na začátku, ale pociťuju, že to není jednoduché.“

Vyřízená ze světel a kamer

Počkejte, je to náročnější než na hřišti?

„Rozhodně, psychicky extrémně. Když přijedu domů, jsem unavená, úplně vyřízená. Ve studiu na vás svítí všechna světla, před vámi kamera… Je to něco úplně jiného a obdivuju všechny, kteří takovou práci dělají a zvládají.“

Připravujete se poctivě?

„Snažím se tomu dát co nejvíc, aby mě nic nezaskočilo. Jsem v tom nová a nikdy jsem nic takhle dopodrobna nehledala. Vždycky mě spíš zajímalo, co hráči ukážou na hřišti, ne informace o nich. Ale o hráčích z Gruzie, Ukrajiny nebo Rumunska si to musím najít. O některých jsem ani neslyšela.“

Jdete hodně do detailu?

„Hledám, jakým stylem týmy hrají. U zajímavých hráčů si pustím videa i některé zápasy, abych viděla, jak se na hřišti chová a jestli je pravda, co se o něm říká.“

Hrála jste ve West Hamu nebo v Chelsea. Některé hráče, co jsou na EURO, jste potkala i osobně?

„Mám jedno osobní setkání, byť si to možná ani nepamatuje. S Declanem Ricem jsme se střetli v posilovně. To bylo na začátku mého angažmá ve West Hamu.“

Kdo vás zatím na EURO zaujal?

„Mám zkušenosti kromě pozice brankářky a stoperky všude. Všímám si každého postu a dokážu ocenit jakýkoliv výkon. Napadá mě Ngolo Kanté. Mně se líbí, jak na poslední chvíli dokáže vybojovat míč. To samé Lobotka ze Slovenska, podal skvělý výkon. Z útočníků bych zníminla Benhamina Šeška. Velmi zajímavý hráč.“

Máte v hlavě favorita turnaje?

„Vidím ho ve Francii. Kdyby Mbappé kvůli zranění dál nehrál, bude to pro ni složitější. Ale možná se jako tým semknou, na soupisce jsou skvělí. Dál jsou silní Angličané a domácí Němci.“

Tipoval bych, že řeknete i Itálii. Dočetl jsem se totiž, že váš pes se jmenuje Buffon.

„Upřímně Itálii moc nefandím. Tedy kromě Buffona. Byl to neskutečný gólman, i když raději jsem měla Petra Čecha. Mám psa s papíry a musel být pojmenovaný od písmena bé. Proto Buffon.“