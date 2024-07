Zapíječka miminka Kvitové se zlatými hochy: Poťouchlá reakce táty Vaňka!

Jako v pohádce! Malý Petr, který se narodil tenisové královně Petře Kvitové (34) a jejímu kouči Jiřímu Vaňkovi (46) v neděli, dostal do vínku zlato. Jen tři sudičky tu nahradili hokejisté.

Vaněk totiž oslavil příchod syna na svět v hospodě Střídačka v centru metropole, kterou vlastní napůl generální manažer zlaté reprezentace z domácího šampionátu Petr Nedvěd (52) a Martin Ručinský (53).

Do čtyř do rána

Právě olympijský šampion z Nagana a trojnásobný mistr světa Ručinský taky zapíjel miminko dvojnásobné vládkyně Wimbledonu a jejího manžela. U stolu seděli i Jaroslav Hlinka (47) s Janem Hlaváčem (47), další zlatí hoši českého hokeje a legendy Sparty.

„Milý Péťo, vítej mezi náma chlapama,“ napsal hrdý tatínek ke společné fotce na Instagram. Péťa Kvitová ji z porodnice okomentovala modrým srdíčkem a obrázkem andílka.

Ani Jiří s kumpány svatozář pod pípou hokejové hospody – kde pařil i bývalý tenista Roman Jebavý (34) – neztratil.

Ve vší počestnosti se zapíječka přesunula do baru mistrovských mejdanů Kozička, kde podle informací Blesku vydrželi Vaněk a spol. až do korupění, přesněji do čtyř hodin rána! Chlapečka tak snad čeká zlatá budoucnost…

A jak včera reagoval Kvitové manžel? „Včera jsme oslavovali, budu odpovídat jindy. Dneska ne, prosím,“ omluvil se Vaněk Blesku z žádosti o rozhovor.