36:0! Florbalisté zdemolovali Čínu a mají rekord, i tak jsou o skóre druzí
Čeští florbalisté si na Světových hrách v neolympijských sportech v čínském Čcheng-tu připsali rekordní výhru v reprezentační historii. Domácí výběr deklasovali 36:0 a zajistili si postup do semifinále. Dosavadním rekordem bylo vítězství 35:0 nad Lichtenštejnskem v kvalifikaci mistrovství světa v února 2016. I přes vysokou výhru jsou však svěřenci kouče Jaroslava Berky na druhém místě skupiny B. O gól lepší skóre má Finsko, se kterým se Češi střetnou v sobotu od 13.30.
Florbalové zápasy v Čcheng-tu se přitom hrají jen na 45 minut místo 60. Adam Delong se na vysokém vítězství podílel šesti góly a třemi asistencemi, po devíti bodech zaznamenali také Marek Beneš (5+4) a Filip Langer (4+5). Hattricku dosáhlo sedm českých hráčů.
V první a druhé třetině dal český tým shodně po 14 gólech, třetí část vyhrál „jen“ 8:0. „Kolik přesně je rekord, jsme se dozvěděli před třetí třetinou. To nás možná trochu dostalo do tenze a nenaplnili jsme v závěrečné části to, co jsme chtěli. Rekord je každopádně super třešnička na celém zápase,“ řekl útočník Tomáš Hanák webu Českého florbalu.
Češi navázali na jednoznačnou výhru 29:1 nad Kanadou, přesto jsou ve skupině B až druzí. O gól lepší skóre má Finsko po vítězstvích nad Čínou 42:0 a Kanadou 24:1. Oba favorité se utkají o první místo v tabulce v sobotu.
V semifinále jsou i české florbalistky, které zvítězily nad Singapurem (21:0) a Kanadou (16:0). O první místo ve skupině budou hrát rovněž s Finskem.
Brankářka Jana Christianová odchytala proti Kanadě rekordní 143. zápas v národním týmu. O jedno utkání překonala Matěje Jendrišáka.