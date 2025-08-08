Kincl vyhrál trashtalk, míní Novotný. Vrátí se Martínek a Buday do Oktagonu?
Oktagon po dvou letech zase opanuje pražský ostrov Štvanice a jeho centrkurt. Programu sobotního turnaje budou vévodit čtvrtfinálové duely Tipsport Gamechangeru a titulové utkání Slovenky Lucie Szabové a Cecilie Bolanderové z Norska. Plánuje domácí stáj více ženských headlinerů a v jakém stavu je jednání o derby Patrika Kincla a Roberta Pukače? „Patrik z mého pohledu vyhrál ten jejich vzájemný trashtalk, protože donutil Roba říct, že mu nevadí startovat ve střední váze. Pro Roba bude těžké z této podmínky couvnout,“ podotýká promotér Ondřej Novotný v rozhovoru pro web iSport.
Po dvou letech se vracíte na Štvanici. Budí to ve vás velké emoce?
„Ano, čistě pozitivní. Jsem rád, že se to podařilo a současné vedení Štvanice je nám nakloněno. Udělalo některé změny, díky nimž to tam můžeme pořádat. Návrat, který jsem už nečekal.“ (usmívá se)
Jedná se o jednorázovou záležitost, nebo se budete na pražský centrkurt vracet pravidelně?
„Uvidíme, jak dopadne turnaj. Asi bychom ale chtěli pravidelně, když tu ta možnost opět je. Všichni v Oktagonu o to stojí, a zjevně taky fanoušci, kteří Štvanici vyprodali.“
Na ranním vážení nastala krize účastníků Tipsport Gamechangeru. Je pro pyramidu nebezpečná?
„Krizí bych to nenazval. Limit nesplnili celkem tři borci, dva ze stejného duelu. Myslím, že to dopadne tak, že